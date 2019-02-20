الإعلان رسميا عن الهاتف Vivo U1 مع شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD

فاطمة أيت طالب - دبي - في خريف العام 2018، قامت شركة Vivo بالكشف عن مجموعة من الهواتف الذكية المنخفضة التكلفة والتي تعد جزءًا من سلسلة Vivo Y Series. كان الهاتف Vivo Y95 واحدًا منهم بعدما تم إطلاقه في البداية في الفلبين قبل أن يصل بعد ذلك إلى الهند. اليوم، شق هذا الهاتف طريقه إلى الصين، ولكن تحت إسم مختلف وهو Vivo U1. ومع ذلك، فقد حصل هذا الهاتف كذلك على المزيد من الخيارات على مستوى الذاكرة لجعل السعر أكثر مرونة.

يضم الهاتف Vivo U1 شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD مزودة بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 439، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0.

الهاتف Vivo U1 يضم كذلك كاميرا مزدوجة في الخلف تضم مستشعر أساسي بدقة 13 ميغابكسل ومستشعر ثانوي لإستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل علمًا أن المستشعر الأول يستخدم عدسة بفتحة 2.2 في حين يستخدم المستشعر الثاني عدسة بفتحة 2.4. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، ولكن هناك أيضا خيار فتح الهاتف بإستخدام تقنية التعرف على الوجه.

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الهاتف الجديد من شركة Vivo يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4030mAh تقبل إعادة الشحن من خلال منفذ MicroUSB، كما أنه يضم منفذ السماعات 3.5mm، ويحمل شهادة مقاومة القطرات المائية IP58، كما أنه يعمل بنظام الاندرويد Oreo ومع واجهة FunTouch 4.5.

الهاتف Vivo U1 سيكون متوفرًا للشراء بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود المتدرج والأحمر المتدرج والأزرق المتدرج على الموقع الرسمي لشركة Vivo على شبكة الإنترنت مقابل 799 يوان صيني لنسخة 3GB/32GB، ومقابل 999 يوان صيني لنسخة 3GB/64GB، في حين ستكلف نسخة 4GB/64GB نحو 1199 يوان صيني. وبالنسبة لعملية شحن الطلبات، فلن تبدأ حتى اليوم 26 فبراير.

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