الإعلان رسميا عن Vivo V15 Pro مع كاميرا أمامية منبثقة بدقة 32MP، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الجديد Vivo V15 Pro، وهو الهاتف الذي يستلهم الكثير من الأشياء من الهاتف Vivo NEX مثل الكاميرا الأمامية المنبثقة من الإطار العلوي للهاتف، وقارئ بصمات الأصابع المدمج في شاشة Ultra FullView Super AMOLED التي تغطي غالبية الواجهة الأمامية. ومع ذلك، الهاتف Vivo V15 Pro الجديد حصل على كاميرات أفضل من تلك المستخدمة في الهاتف Vivo NEX.

في الواقع، الكاميرا الأمامية المنبثقة للهاتف Vivo V15 Pro تضم مستشعر بدقة 32 ميغابكسل علمًا أن الهاتف Vivo NEX S جاء مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل فقط. وعلاوة على ذلك، فالهاتف Vivo V15 Pro الجديد جاء كذلك مع ثلاث كاميرات في الخلف علمًا أن الكاميرا الأساسية تضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8 تمتاز بوضع Super Night Mode والذي يقوم بإلتقاط عدة صور بتعرض مختلف ودمجها في صورة واحدة واضحة. وبالنسبة للكاميرا الثانية في الواجهة الخلفية، فهي تسمح للمستخدمين بإلتقاط صور بزاوية مشاهدة واسعة تصل إلى 120 درجة على الرغم من أن هذا الرقم ينخفض إلى 108 درجة في حالة تفعيل خيار تصحيح التشويه. أما بخصوص الكاميرا الثالثة والأخيرة، فهي تضم مستشعر بدقة 5 ميغابكسل وتعمل على إستشعار معلومات العمق.

وبغض النظر عن الكاميرات، فالهاتف Vivo V15 Pro الجديد يضم كذلك شاشة Super AMOLED بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD علمًا أن هذه الشاشة تضم إطار علوي بسمك 2.22 ملمتر فقط وإطارين جانبيين بسمك 1.75 ملمتر فقط. هذا يجعل الشاشة تغطي 91.64 في المئة من واجهة الجهاز. وعلى ذكر الشاشة، فهي تخفي وراءها الجيل الخامس من مستشعر بصمات الأصابع، فضلا عن سماعة الأذن ومستشعر القرب ومستشعر الإضاءة. وجدير بالذكر أن الشاشة المستخدمة في الهاتف Vivo V15 Pro الجديد تغطي 100 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3 وتدعم الوضع Always On Display.

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الهاتف Vivo V15 Pro الجديد من شركة Vivo يأتي كذلك مع المعالج Snapdragon 675، ومع 6GB أو 8GB من الذاكرة العشوائية، كما أنه يضم 128GB من الذاكرة الداخلية. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع روم FunTouchOS 9 والذي يستند على نظام Android 9 Pie علمًا أنه تم تزويد نظام التشغيل في هذا الهاتف بالعديد من الميزات، ومن بينها ميزة Game Mode 5.0 والتي تعمل على تعزيز أداء المعالج المركزي ومعالج الرسوميات إلى أقصى حد ممكن لتوفير تجربة لعب أفضل للمستخدمين.

وعندما يتعلق الأمر بالبطارية، فالهاتف Vivo V15 Pro الجديد يضم بطارية بسعة 3700mAh تدعم الشحن السريع ” Dual Engine “. ويمكن شحن بطارية هذا الهاتف من 0% إلى 24% في غضون 15 دقيقة فقط علمًا أن هذا الهاتف يضم منفذ MicroUSB، فضلا عن منفذ السماعات 3.5mm في الجزء العلوي من الهاتف. وبالنسبة لمن يتساءل عن دور الزر الإضافي في جانب الهاتف، فهو يقوم بإستدعاء المساعد الرقمي Google Assistant في حالة إذا تم الضغط عليه مرة واحدة، وإستدعاء المساعد الرقمي Javi في حالة إذا تم الضغط عليه مرتين.

عمومًا، الهاتف Vivo V15 Pro سيكون متوفرًا باللون الأزرق والأحمر، وسيكلف إبتداء من 405 دولار أمريكي علمًا أنه متوفر الآن للطلب المسبق، ولكن لم يتم شحنه للعملاء ولن يتم إطلاقه في السوق حتى اليوم السادس من شهر مارس المقبل.