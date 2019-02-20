تكنولوجيا: روبوت بديل للصحفيين.. يكتب الموضوعات ويصيغها بشكل احترافي

ابتكر علماء أمريكيون روبوت برمجي، قادر على كتابة النصوص بشكل موضوعي، أطلق عليه إسم PT-2، وصمم بواسطة شركة OpenAI البحثية الأميركية، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي AI.

وروبوت PT-2 قادر على كتابة الموضوعات الصحفية وتحريرها بشكل احترافي، ونشرها أيضا، كما أنه قادر علn اقناع الجمهور المتلقي بوجه نظرi، مما يجعله خطرا على الصحفيين، فربما يكون سببا في جلوسهم في المنزل دون عمل!

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وتم تدريب الروبوت على أعلى مستوى، وتحليل 8 ملايين صفحة على الإنترنت، ليكون قادرا على كتابة مقالات مطولة.

ولا يزال الروبوت PT-2 في مرحلة التجربة والاختبار ولم يُطلق إلى الآن،حيث يقول القائمون على تصنيعه أنهم يخشون أن يتم استخدامه في نشر الأخبار الكاذبة.