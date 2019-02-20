مقارنة شاملة بين هاتفي Honor 8X وHuawei P20 Lite

يقع كل من هاتف هونر 8 إكس Honor 8X وهاتف هواوي بي 20 لايت Huawei P20 Lite تحت فئة الهواتف المتوسطة، و يأتيان بنفس السعر تقريبًا، ولكن هناك فرق كبير عندما تنظر إلى الميزات التي يقدمها كلًا منهم.

فيما يلى مقارنة شاملة بين هاتفي هونر 8 إكس وهواوي بي 20 لايت:

من حيث التصميم:

يتفوق هاتف Honor 8X عندما يتعلق الأمر بالتصميم بفضل الطبقات الزجاجية التي تغطي الظهر وتعطي انعكاسات جميلة مع الإضاءة، وقد نجحت العلامة التجارية Honor في طرح هواتف ذكية ذات تصاميم رائعة وتحمل العديد من الميزات على مدار العامين الماضيين، كما أن هاتف Honor 8X يُعد أفضل هاتف لها في فئة الهواتف المتوسطة حتى الآن.

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في حين يأتي هاتف هواوي بي 20 لايت بتصميم من الألومنيوم فقط مع إطار معدني قوي وتغطي الشاشة نسبة تصل إلى 81% من الواجهة الأمامية للجهاز، بينما تغطي شاشة هاتف Honor 8X نسبة 91 % من الواجهة الأمامية للجهاز، مقابل 9% للحواف، وهي واحدة من أعلى النسب التي ستجدها في أي هاتف بهذا السعر.

من حيث الشاشة وواجهة المستخدم:

يأتي جهاز Honor 8X بشاشة قياسها 6.5 إنش وبدقة 2340×1080 بيكسل وبكثافة 397 بيكسل بالإنش داعمة لنسبة العرض 19.5:9 مع وجود طبقة من زجاج Gorilla للحماية من الصدمات والخدوش، ونتوء وحواف جانبية رقيقة، ويعمل بواسطة واجهة المستخدم EMUI 8.2.0 المعتمدة على أندرويد أوريو 8.1.

بينما يأتي جهاز Huawei P20 Lite بشاشة قياسها 5.8 إنش وبدقة 2280×1080 بكسل وتدعم نسبة العرض 19:9، ويعمل بواسطة واجهة المستخدم EMUI 8 المعتمدة على أندرويد أوريو 8.1.

من حيث الأداء:

يعمل هاتف Honor 8X بمعالج Hisilicon Kirin 710 ثماني الأنوية والذي تقول هونر إنه يحقق زيادة في أداء الجرافيك بنسبة 75 بالمائة، حيث يضم وحدة معالجة مركزية رباعية النوى من طراز (Cortex A73) بتردد يصل إلى 2.2 جيجاهرتز إلى جانب وحدة A53 cores رباعية النوى وموفرة للطاقة، مما يمنح هاتف Honor 8X فرقًا ملحوظًا في الأداء عن هاتف هواوي P20 Lite، الذي يحتوي على وحدة معالجة مركزية A53 cores ثمانية النوى فقط.

كما يقدم جهاز هونر 8X أداءً أفضل في الألعاب بفضل شريحة معالجة الرسوميات Mali-G51 رباعية النواة، في حين يضم هاتف هواوي P20 Lite شريحة معالجة الرسوميات Mali-T830 ثنائية النواة.

من حيث مساحة التخزين الداخلية وذاكرة الوصول العشوائي RAM:

يأتي هاتف هونر 8X بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي 4 و6 جيجابايت، وخيارين من مساحة التخزين الداخلية هما 64 و128 جيجابايت، ويدعم بطاقات microSD التي تقدم سعة تخزينية تصل إلى 400 جيجابايت. وهذا يعني أنه يمكنك التمتع بمساحة تخزين كبيرة تصل لأكثر من 500 جيجابايت داخل جهاز Honor 8X.

في حين يأتي هاتف هواوي P20 Lite بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت فقط، وخيارين من مساحة التخزين الداخلية هما 32 و64 جيجابايت، ولديه فتحة هجينة لشريحة SIM الثانوية وبطاقة SD.

من حيث الكاميرا:

يأتي هاتف Honor 8X بكاميرا خلفية مزدوجة بها عدسة أساسية بدقة 20 ميجابيكسل وعدسة ثانوية بدقة 2 ميجابيكسل بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، ولكن مجموع وحدات البيكسل لا يمثل قوة الكاميرا في هاتف هونر، لأن الشركة دعمت كاميرا الهاتف بتقنيات الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من التعرف على ما يصل إلى 22 فئة مختلفة و 500 سيناريو بشكل فوري مع تحسين إعدادات التقاط الصور وجودتها بناء على ما يقوم المستخدم بتصويره.

ويستخدم الهاتف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية تثبيت الإطار بناء على التعلم الآلي لإنتاج لقطات ليلية ممتازة دون الحاجة إلى حامل ثلاثي.

بينما يأتي هاتف هواوي P20 Lite بكاميرا خلفية مزدوجة بها عدسة أساسية بدقة 16 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.2 وعدسة ثانوية بدقة 2 ميجابيكسل، بينما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.0.

من حيث البطارية:

يتمتع هاتف Honor 8X ببطارية كبيرة سعتها 3750 ميلي أمبير/الساعة مزودة بتقنية ذكية لتوفير الطاقة، مما يجعل البطارية تدوم لفترة تصل إلى يوم كامل عند الشحن لمرة واحدة، بالإضافة إلى أن الإعدادات المميزة للهاتف الموجودة في واجهة EMUI تتيح تجربة سريعة وسلسة للمستخدم، وتساعد على تحقيق أقصى استفادة من البطارية، كما أنه داعم لخاصية الشحن السريع عبر منفذ MicroUSB.

بينما يأتي هاتف هواوي P20 Lite ببطارية سعتها 3000 ميلي أمبير/الساعة.

النتيجة النهائية:

بشكل عام يمتلك هاتف Honor 8X مميزات أكثر وأداء أفضل من هاتف هواوي P20 Lite بفضل معالج Kirin 710، كما أنه يأتي بنفس السعر تقريبًا.

Honor 8X Huawei P20 Lite السعر 229.99 دولار للنسخة ذات سعة تخزين داخلية 64 جيجابايت 229 دولار للنسخة ذات سعة تخزين داخلية 64 جيجابايت وحدة المعالجة المركزية Kirin 710 Kirin 659 نظام التشغيل أندرويد أرويو 8.1 مع واجهة مستخدم EMUI 8.2 أندرويد أرويو 8.1 مع واجهة مستخدم EMUI 8 الشاشة 6.5 إنش بدقة 2340×1080 بكسل 5.83 إنش بدقة 2280×1080 بكسل خيارات مساحة التخزين الداخلية 64 و128 جيجابايت 32 و64 جيجابايت Advertisements ذاكرة الوصول العشوائي RAM 4 و6 جيجابايت 4 جيجابت فقط دعم بطاقة microSD يدعم حتي 400 جيجابايت يدعم ميزات التأمين البيومترية به حساس بصمة الإصبع ويدعم تقنية التعرف على الوجه به حساس بصمة الإصبع الكاميرا الخلفية كاميرا مزدوجة بعدسة أساسية دقتها 20 ميجابيكسل وفتحة f/1.8، وعدسة ثانوية بدقة 2 ميجابيكسل كاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة 16 ميجابيكسل وفتحة f/2.2وعدسة ثانوية بدقة 2 ميجابيكسل الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل و فتحة f/2.0 بدقة 16 ميجابيكسل و فتحة f/2.0 حجم البطارية 3750 ميلي أمبير/ الساعة 3000 ميلي أمبير/ الساعة مقاومة المياه لا يدعم لا يدعم الألوان المتوافر بها الأزرق والأسود والأحمر والوردي الأزرق والأسود والوردي الوزن 175 جرام 145 جرام الأبعاد 148.6 × 71.2 × 7.4 مم 160.4 × 76.6 × 7.8 مم

