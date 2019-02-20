أهم أجهزة المبدعين المحمولة والمكتبية واللوحية في 2019

يحتاج المبدعون إلى منتجات بارزة من حيث الأداء والتصميم والميزات من أجل الرسم والتلوين والتخطيط والتصميم إلى جانب تحرير الصور والفيديو وغيرها من المهام الإبداعية الأخرى.

وتساعد التطورات الجديدة في تحسين تجربة المبدع من خلال المعالجات سداسية الأنوية Intel Core i7 و i9 و Xeon، والتي تقدم أداءً رائعًا مقارنة بالأداء الأقصى للمعالجات رباعية الأنوية، إلى جانب سلسلة وحدات معالجة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 20 الأسرع، ووجود المزيد من الذاكرة.

وهناك العديد من الاختلافات في مزيج الأداء الذي يحتاجه الأفراد للتطبيقات المتعطشة للطاقة، لذلك ليس من الصعب تحديد الاقتراحات لعدد قليل من الخيارات المحددة فقط، بل من الصعب التوصية بتكوينات محددة لكل منها.

وتتوافر بعض القواعد الأساسية التي يجب أن تساعدك على اتخاذ قراراتك:

تحقق من متطلبات البرامج الخاصة بك : تتطلب بعض التطبيقات مكونات خاصة، مثل رقاقات Nvidia Quadro بدلاً من GeForce، للوصول إلى بعض الميزات المتقدمة.

تتطلب بعض التطبيقات مكونات خاصة، مثل رقاقات Nvidia Quadro بدلاً من GeForce، للوصول إلى بعض الميزات المتقدمة. ضع المواصفات اعتمادًا على التطبيق الذي تستخدمه معظم الوقت : إذا كانت ميزانيتك تتطلب منك إجراء مفاضلات في الأداء، فإنك بحاجة إلى معرفة المواصفات التي يجب إنفاق أموال إضافية عليها. وبالنظر إلى أن كل تطبيق مختلف، فلا يمكنك التعميم عبر القول أن عملية تحرير الفيديو تستخدم أنوية المعالج أكثر من مسرع وحدة الرسوميات.

إذا كانت ميزانيتك تتطلب منك إجراء مفاضلات في الأداء، فإنك بحاجة إلى معرفة المواصفات التي يجب إنفاق أموال إضافية عليها. وبالنظر إلى أن كل تطبيق مختلف، فلا يمكنك التعميم عبر القول أن عملية تحرير الفيديو تستخدم أنوية المعالج أكثر من مسرع وحدة الرسوميات. فكر في نظام مخصص بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية : قد يكون الحصول على نظام مصمم خصيصًا هو الطريق المناسب لك. وعلى سبيل المثال، فإن شركات مثل Falcon Northwest و Origin PC و Digital Storm و Maingear تشتهر بأجهزة حواسيب بسطح المكتب للألعاب، لكنها تبني محطات عمل أيضًا، كما أنها توفر أيضًا معالجات وبطاقات رسوميات لا تستطيع عادة العثور عليها من شركات تصنيع أكبر في السوق، مثل معالج Core i9 ذو 18 نواة ومعالج AMD Threadripper ذو 32 نواة وبطاقة رسوميات Nvidia Titan RTX، كما أن هذه الشركات تساعدك في كسر سرعة العتاد.

قد يكون الحصول على نظام مصمم خصيصًا هو الطريق المناسب لك. وعلى سبيل المثال، فإن شركات مثل Falcon Northwest و Origin PC و Digital Storm و Maingear تشتهر بأجهزة حواسيب بسطح المكتب للألعاب، لكنها تبني محطات عمل أيضًا، كما أنها توفر أيضًا معالجات وبطاقات رسوميات لا تستطيع عادة العثور عليها من شركات تصنيع أكبر في السوق، مثل معالج Core i9 ذو 18 نواة ومعالج AMD Threadripper ذو 32 نواة وبطاقة رسوميات Nvidia Titan RTX، كما أن هذه الشركات تساعدك في كسر سرعة العتاد. ابحث عن جهاز محمول مع معايرة للعتاد إذ كنت تعمل في مجال الألوان : تسمح شاشة العرض التي تدعم ملفات تخصيص الألوان المخزنة في الأجهزة، مثل طرز Dreamcolor من إتش بي HP، بتوفير ألوان أكثر تناسقًا عند استخدام أجهزة عرض متعددة المعايرة، كما أنها تميل إلى أن تكون أفضل، حيث تتطلب المعايرة مستوى خطأ لوني أكثر صرامة من المعتاد.

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أفضل ماك محمول لتحرير الصور والفيديوهات

Apple MacBook Pro 15

تعتبر شاشة جهاز MacBook Pro واحدة من أفضل شاشات الأجهزة المحمولة الاستهلاكية فيما يتعلق بدقة الألوان والتدرجات اللونية، كما أنها جيدة عندما يتعلق الأمر بالأداء، بالإضافة إلى أن الحاسب يحتوي على الكثير من منافذ USB-C و Thunderbolt، وتدعم العديد من برامج تحرير الصور شريط اللمس Touch Bar فيما يتعلق بالعمليات السياقية، مما قد يساعدك على تسريع سير العمل، لكنه لا يقارن مع اختصارات لوحة المفاتيح.

العيوب: في حين أن شاشة Retina كانت ذات دقة عالية جدًا، لكنها تراجعت بالمقارنة مع دقة 4K، وعادة لا ينصح باستخدام 4K على شاشة بقياس 15 إنش، لكن الاستثناء الوحيد هو تحرير الصور، حيث ترغب حقًا في رؤية التفاصيل، بالإضافة إلى أن الحاسب لا يحتوي على قارئ بطاقات SD مضمن.

أفضل جهاز محمول للفن والعروض

Dell XPS 15 2-in-1/Dell Precision 5530

هذه هي النسخة القابلة للتحويل من طراز XPS 15 الممتاز، حيث يوفر الجهاز من فئة إثنان في واحد نفس الشاشة الرائعة، لكنه يضيف مرونة الحاسب اللوحي التي قد تحتاجها للرسم ووضع المخططات، فضلًا عن الراحة التي توفرها إمكانية قلب الشاشة لعرض ما ترسمه للعملاء.

ويعتبر Precision 5530 جهاز مكافئ لمحطة العمل، مع نفس خيارات العرض والتصميم الممتازة، ولكنه يتضمن خيارات أمان أفضل وخيارات أكثر قوة، بما في ذلك معالج Core i9 أو Xeon وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت، وبالرغم من أن وحدة الرسوميات Radeon Vega M GL ليست قوية للغاية، لكنها لا تزال تقدم رسوميات إنفيديا و 4K عبر شاشة تعمل باللمس ذات نطاق واسع وخيارات لونية دقيقة.

العيوب: لا يدعم الطراز 5530 ذاكرة ECC، ويعاني كلا النموذجين من مكان تواجد كاميرا الويب السيء.

أفضل لوحي للفنانين والمصورين

Apple iPad Pro 2018

طالما أنه ليس لديك مشكلة مع التطبيقات المحمولة بدلًا من التطبيقات المكتبية ولا تحتاج إلى المرونة الكامنة في نظام التشغيل الكامل، فإن جهاز iPad Pro يتمتع بالقوة اللازمة للكثير من إمكانات رسم الصور الفوتوغرافية وتحرير الفيديو التي تحتاج إليها.

ويحتوي الجهاز على شاشة عرض رائعة للعمل مع الألوان، وقلم إلكتروني ناعم للرسم، وقامت آبل بتحسين التصميم على الموديلات السابقة أيضًا، مما يسمح لك بشحن القلم الإلكتروني بشكل لاسلكي من خلال وضعه على الشريط المغناطيسي ضمن الجهاز اللوحي، كما تم اسبتدال موصل Lightning بمنفذ USB-C الأكثر مرونة.

العيوب: Pencil 2 ولوحة المفاتيح تزيد من التكلفة التي هي بالأساس مكلفة إلى حد ما، خاصة بالنظر إلى عدم وجود اتصالات وعدم القدرة على تشغيل تطبيقات سطح المكتب، بالإضافة إلى أن نظام iOS يفتقر إلى نظام ملفات حقيقي، حيث أن الطريقة الوحيدة لنسخ الملفات تعتمد على كل تطبيق على حدة.

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أفضل لوحي لفناني ويندوز

Microsoft Surface Pro 6

يوفر Surface Pro 6 ما يصل إلى 4096 مستوى من مستويات حساسية الضغط، إلى جانب النسخة الكاملة من نظام التشغيل ويندوز 10، جنبًا إلى جنب مع دعم Microsoft Dial، والذي يمكنه استبدال بعض الوظائف عندما لا يكون لديك إمكانية الوصول إلى اختصارات لوحة المفاتيح الخاصة بك.

وهناك أيضًا خيار لاستخدام مساحة لون RGB بدلاً من الإعدادات الافتراضية للألوان، وإذا كنت تخطط لاستخدامه للتلوين بدلاً من الرسم، فاحصل على نسخة معالج Intel Core i7 من أجل قدرة المعالجة الأفضل والمزيد من مساحة التخزين، حيث يمكن للفرش المعقدة وخلط وتراكيب الألوان أن تبطئك إذا لم يكن لديك ما يكفي من قوة المعالجة.

العيوب: جهاز بقياس شاشة 12.3 إنش يعتبر محمول، لكنه صغيرة، خاصة إذا كنت تريد استخدام Microsoft Dial، وقد يكون باهظ الثمن، وعليك دفع مبلغ إضافي للقلم، ولوحة المفاتيح و Microsoft Dial، كما أنه قليل المنافذ، وقد تحتاج إلى دونجل لمنفذ HDMI في حال أردت عرض أعمالك، وذلك بالرغم من وجود منفذ DisplayPort صغير للاتصال بالشاشة، إلى جانب افتقاره إلى منفذ USB-C.

أفضل محمول خفيف الوزن للتصميم ثلاثي الأبعاد والبرمجة

MSI GS75 Stealth 8SG

يوفر هذا الجهاز شاشة كبيرة بقياس 17 إنش مزودة بما يصل إلى 8 جيجابايت من الذاكرة لوحدة معالجة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 2080 بتصميم Max-Q، ويبلغ وزن هذا الجهاز أقل من 2.2 كيلوجرام، وبما أن إنفيديا لم تطلق أي رقاقات Quadro RTX محمولة بعد، فإن وحدات معالجة الرسوميات GeForce الموجهة للألعاب تعتبر خيارك الوحيد للرسوميات المحمولة.

العيوب: لا يوجد خيار Core i9، وبالنظر إلى تضمنه وحدة معالجة رسوميات استهلاكية، فقد لا تتمكن من الاستفادة من بعض الميزات المتقدمة التي تقتصر على وحدات معالجة الرسوميات في محطات العمل ضمن البرامج ثلاثية الأبعاد 3D، كما لا يوجد لون 10 بت في تطبيقات الرسومات.

أفضل جهاز مكتبي للفن والتصميم

Microsoft Surface Studio 2

يوفر جهاز Surface Studio المرونة اللازمة من خلال شاشة واسعة النطاق تعمل باللمس بقياس 28 إنش، والتي يمكنك وضعها بشكل مسطح والرسم باستخدام قلم حساس للضغط، فيما يشكل Microsoft Dial ميزة إضافية إذا كنت تحب جهاز إدخال رابع عند العمل إلى جانب الفأرة ولوحة المفاتيح والقلم، وقامت مايكروسوفت بتحديث الحاسب هذا العام مع وحدة الرسوميات المنفصلة GeForce GTX 1070.

العيوب: تطورت تقنية قلم الشاشة الحساس للضغط في العامين الماضيين، كما أن الجهاز يقدم الجيل السابق من وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا ووحدات المعالجة المركزية المحمولة البطيئة نسبيًا، إلى جانب أنه مكلف للغاية، وقد أشارت مايكروسوفت إلى أنها تخطط لإطلاق الشاشة بشكل مستقل في عام 2019، مما يعني أنه بإمكانك ربطها بنظام أكثر قوة.

أفضل منصة عمل محمولة للرسم الإيضاحي

HP ZBook x2

هذه هي محطة العمل المحمولة الوحيدة القابلة للفصل والتي يمكن تهيئتها باستخدام 4K UHD DreamColor وشاشة Wacom EMR الحساسة للضغط بما يصل إلى 4096 مستوى، فيما تسمح وحدة الرسوميات Nvidia Quadro بتشغيل تطبيقات معتمدة، ويعد المنافس الجاد الوحيد لهذا الجهاز هو Wacom MobileStudio Pro، ولكن إذا كنت لا تعاني من مستويات الحساسية البالغة 4096 بالمقارنة مع مستويات الحاسية 8192 لجهاز Wacom والأداء الأبطأ قليلاً، فإن جهاز HP ZBook x2 هو الإفضل في كل مكان.

وصممت الشركة لوحة مفاتيح مريحة يمكن إعادة توصيلها تلقائيًا عبر البلوتوث عند إزالتها، وتغطي الشاشة 100 في المئة من مجموعة Adobe RGB وتدعمها بدقة عالية وملفات تعريف مدمجة، بالإضافة إلى أن الشاشة المحفورة كيميائيا المزيد من الاحتكاك والمقاومة، مما يجعل القلم يشعر بمزيد من الدقة والطبيعية مقارنة بالسطح اللامع النموذجي.

العيوب: أنت محدد بقلم أحادي الزر، مما يجعله غير جيد بالنسبة للعديد من مصممي النماذج ثلاثية الأبعاد، وإذا كنت لا تستطيع التعويض عن طريق إعادة برمجة QuicKeys على جانبي الجهاز اللوحي، فقد لا يكون مناسبًا لك، كما أن وزنه ثقيل نسبيًا، وبالرغم من أن عمر البطارية طويل، لكنها لا تدوم طوال اليوم، أما بالنسبة للألوان، فإن 8-bit+FRC لا تغطي سوى 70 في المئة من نطاق السلسلة P3، كما هناك شكاوى حول تسرب الضوء على حواف الشاشة.