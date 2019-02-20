هواوي والزوبعة العالمية .. كل ما تحتاج لمعرفته منذ البداية…

إن كنت من متابعي أخبار التقنية اليوميين، فلا بد أنك لاحظت أنه لا يمر يوم إلا وهناك خبر جديد من أو عن شركة هواوي، وفي الغالب تكون الأخبار عن تطورات علاقة الشركة بالدول الغربية.

لم تكن شركة هواوي، التي تحتل المركز الأول كأكبر شركة موردة لمعدات الاتصالات في العالم، تحظى قبل عامين بقدر الاهتمام الذي تحظى به الآن، ومع ذلك فقد كان من الواضح أن الشركة تشهد نموًا كبيرًا.

وفي الوقت الراهن، تُواجه الشركة الصينية، التي تمكنت أخيرًا من الظفر بلقب ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم خلف سامسونج الكورية، وذلك بعد التغلب على منافستها الأمريكية آبل خلال 2018، تُهمًا تتعلق بسرقة الملكية الفكرية وعرقلة العدالة والاحتيال المتعلق بتهربها المزعوم من العقوبات الأمريكية ضد إيران.

ولكن أهم من ذلك كله، فإن الدول الغربية تتخوف من هيمنة السلطات الصينية على الشركة، الأمر الذي قد يسمح للأخيرة بالتجسس على تلك الدول الحليفة للولايات المتحدة، “عدوة الصين”، عن طريق معدات الاتصالات التابعة لهواوي.

يُشار إلى أن تخوف الولايات المتحدة من هواوي ليس وليد الساعة، إذ حظرت على الشركات الأمريكية استخدام معدات الشبكات من هواوي في عام 2012، كما أن هواتف الشركة ليست منتشرة في الولايات المتحدة كما هو الحال في بقية دول العالم.

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ولكن في الأشهر الأخيرة تصاعدت دعوات الولايات المتحدة إلى التخلي عن معدات الشركة لدرجة تحذير الحلفاء الأوروبيين بأنهم قد يخسرون الشراكة مع الولايات المتحدة إن هم استخدموا معدات هواوي. ومن جانبها، نفت شركة هواوي مرارًا وتكرارًا أي صلة لها بالحكومة الصينية، وتصر على أنها شركة تعمل بصورة مستقلة.

ولفهم الأمر أكثر، نقدم لكم خطًا زمنيًا لما حدث بين هواوي من جهة والولايات المتحدة والدول الغربية من الجهة الأخرى:

9 كانون الثاني/يناير 2018: الرئيس التنفيذي لشركة هواوي ريتشارد يو يثير في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2018 موضوع فقدان دعم شركة الاتصالات “أي تي أند تي” AT&T.

13 شباط/فبراير 2018: مدير الإف بي آي FBI، كريس راي، يحذر من شراء هواتف شركتي هواوي و “زد تي إي” ZTE.

22 آذار/مارس 2018: هواوي تخسر موقع “بست باي” Best Buy كشريك تجاري في الولايات المتحدة.

2 أيار/مايو 2018: البنتاغون يحظر مبيعات هواتف هواوي و ZTE في القواعد العسكرية الأمريكية.

6 حزيران/يونيو 2018: تقرير يكشف عن منح فيسبوك شركة هواوي وصولًا إلى بيانات المستخدمين.

11 تموز/يوليو 2018: أستراليا تقول إنها سوف تحظر إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G من هواوي وسط مخاوف أمنية.

19 تموز/يوليو 2018: هواوي تعلن عن شحن 100 مليون هاتف ذكي في 2018.

1 آب/أغسطس 2018: هواوي تطيح بآبل وتحتل المركز الثاني في سوق الهواتف الذكية.

3 آب/أغسطس 2018: هواوي تتوقع شحن 200 مليون هاتف ذكي مع السعي إلى احتلال المركز الأول في السوق.

5 أيلول/سبتمبر 2018: في جلسة استماع في مجلس الشيوخ يتم استدعاء 4 شركات، هي فيسبوك وتويتر وهواوي وZTE.

7 أيلول/سبتمبر 2018: هواوي تُفتضح بأنها غشت في اختبارات الهواتف الذكية.

18 تشرين الأول/أكتوبر 2018: هواوي تتصارع مع شركة CNEX Labs الأمريكية بسبب سرقة تقنية.

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5 كانون الأول/ديسمبر 2018: شركة الاتصالات البريطانية “بي تي” BT تقول إنها سوف تتخلى عن معدات هواوي لشبكات الجيل الرابع 4G في عام 2021 ولن تستخدمها لشبكات الجيل الخامس 5G.

6 كانون الأول/ديسمبر 2018: المدير المالية لشركة هواوي، مينغ وانجو، تُعتقل في كندا بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية.

7 كانون الأول/ديسمبر 2018: وكالة رويترز تنشر تقريرًا عن عزم اليابان إيقاف شراء معدات شركتي هواوي و ZTE.

12 كانون الأول/ديسمبر 2018: محكمة كندية تخلي سبيل وانجو مقابل كفالة مالية قدرها 10 مليون دولار أمريكي.

24 كانون الأول/ديسمبر 2018: هواوي تتوقع شحن 200 مليون هاتف ذكي في 2018.

3 كانون الثاني/يناير 2019: تقرير يتحدث عن عزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إصدار أمر تنفيذي بحظر المشتريات من هواوي و ZTE.

4 كانون الثاني/يناير 2019: أعضاء مجلس الشيوخ يقدمون مشروع قانون من الحزبين لمعالجة المخاوف المتعلقة بشركات التقنية الصينية.

8 كانون الثاني/يناير 2019: هواوي تكافح للبقاء في الولايات المتحدة من خلال الحواسب الشخصية واللوحية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2019.

11 كانون الثاني/يناير 2019: اعتقال موظف من هواوي في بولندا بتهمة التجسس.

14 كانون الثاني/يناير 2019: هواوي تقيل موظفها المعتقل في بولندا.

18 كانون الثاني/يناير 2019: الصين تقول إن الحظر الكندي لتقنية الجيل الخامس من هواوي سيكون له “تداعيات”.

23 كانون الثاني/يناير 2019: الولايات المتحدة تطالب كندا بتسليم المديرة المالية لهواوي.

24 كانون الثاني/يناير 2019: هواوي تقول إنها سوف تتفوق على سامسونج لتصبح أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم بحلول 2020.

25 كانون الثاني/يناير 2019: جامعات تعلن عزمها التخلي عن معدات هواوي لاسترضاء إدارة ترامب. وفي ذات اليوم، هواوي تقول إنها سوف تكشف عن هاتف قابل للطي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G في شهر شباط/فبراير 2019.

29 كانون الثاني/يناير 2019: الولايات المتحدة تطارد هواوي مع لائحة تشمل 23 تهمة بالسرقة والاحتيال.

30 كانون الثاني/يناير 2019: كوالكوم تتوصل إلى اتفاقية ترخيص مؤقتة مع شركة هواوي.

1 شباط/فبراير 2019: هواوي تشوق لهاتف الذكي القابل للطي المقرر الإعلان عنه في المؤتمر العالمي للجوال ببرشلونة MWC 2019.

4 شباط/فبراير 2019: تقرير يكشف عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI داهم مختبر هواويS. كما تم طرد اثنين من موظفي الشركة من الدنمارك بعد تفتيش تصاريح العمل.

6 شباط/فبراير 2019: وزارة الخارجية الأمريكية تحذر الدول الأوروبية من استخدم معدات هواوي في شبكات الجيل الخامس.

17 شباط/فبراير 2019: المملكة المتحدة تخلص إلى أن استخدام معدات هواوي في شبكات الجيل الخامس هو خطر يمكن التحكم فيه.