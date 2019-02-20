هواتف iPhone القادمة هذا العام ستستخدم الزجاج البلوري، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - التصميم الذي إعتمدته شركة آبل في الهاتف iPhone X يمثل لغة التصميم الجديدة المعتمدة من قبل الشركة في هواتف iPhone الحديثة. قررت شركة آبل إستخدام نفس التصميم في كل من iPhone XR و iPhone XS و iPhone XS Max، ولكن هل من الممكن أن تقوم شركة آبل بإستخدام نفس التصميم في هواتف iPhone القادمة هذا العام؟ حسنًا، وفقا للمحلل Ming-Chi Kuo، فهو يقول بأن شركة آبل ستقوم بإجراء بعض التغييرات على مستوى التصميم.

ووفقا لهذا المحلل البازر، فهو يقول بأن هواتف iPhone القادمة في النصف الثاني من هذا العام قد تستخدم الزجاج البلوري في الهيكل. لسنا متأكدين مما إذا كان هذا هو التغيير الوحيد الذي ستحصل عليه هواتف iPhone الجديدة على مستوى التصميم أم لا، ولكنه سيكون على الأقل واحدًا من التغييرات. وفي حالة إذا تحقق ذلك بالفعل، فسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها شركة آبل الزجاج البلوري في أحد منتجاتها، فقد كانت الشركة تعتمد في الماضي على الزجاج الشفاف.

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تم إستخدام الزجاج البلوري من قبل في الهواتف الذكية الأخرى، بما في ذلك الهاتف Google Pixel 3 الذي يبدو وفقا للمراجعات أكثر سلاسة وليونة من حيث الملمس. كما أنه لا يبدو ” لزجًا ” مقارنة بالزجاج العادي. وعلاوة على ذلك، فالزجاج البلوري لا يجذب بصمات الأصابع بنفس الطريقة التي يفعل بها الزجاج الشفاف ذلك.

يرجى التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة في الوقت الراهن، ولكن أثبت المحلل Ming-Chi Kuo في الماضي أنه شخص موثوق جدًا عندما يتعلق الأمر بالإبلاغ عن خطط شركة آبل للمستقبل، لذلك هناك فرصة أن يكون تقريره الأخير صحيحًا.