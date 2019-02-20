شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أكثر من 300 مليون هاتف ذكى سيتم بيعها حول العالم خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الأبحاث السوقية Counterpoint Research، أنه على مدى السنوات الثلاث القادمة، من المتوقع بيع ما يقرب من 370 مليون هاتف ذكى فى جميع أنحاء العالم.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فلن يؤدى ذلك فقط إلى تعريف المستخدمين بقاعدة العملاء على الإنترنت والتطبيقات والخدمات عالية السرعة، بل سيفتح أيضًا مجموعة جديدة من فرص الأعمال والأرباح، مما يخلق فرصة لزيادة مبيعات الهواتف الذكية، ومن المتوقع أن يوفر إيرادات تبلغ قيمتها حوالى 28 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

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وقال الباحثون، فى حين أن الاتجاه نحو الانتقال إلى الهواتف الذكية قوى، إلا أن المستخدمين الأقل معرفة بالناحية التقنية والمستخدمين الجدد، يستمرون فى تفضيل شكل الهاتف المميز وواجهة المستخدم.

ولعل أكبر المستفيدين من النمو فى الهواتف الذكية سيكون مشغلى الشبكات، إذ يمكن نقل عملاء 2G الحاليين إلى شبكة 4G أكثر كفاءة، ويمكن لمشغلى الشبكات تحسين نمو الجيل الرابع من خلال استخدام موارد الجيل الثانى.