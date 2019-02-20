هل فعلاً موقع فيسبوك يتجسس علينا؟

مصراوي - ​(بي بي سي):

كشفت لجنة في مجلس العموم البريطاني، في تقرير مفصل، عن استخدام شركة فيسبوك أحد التطبيقات للتجسس على المستخدمين.

وقالت اللجنة، التي تضم أعضاء من مختلف الأحزاب، إن الشركة استخدمت تطبيقها الأمني الخاص بالشبكات الافتراضية Onavo لجمع معلومات عن الشركات المنافسة.

ودفع أعضاء اللجنة إلى أن فيسبوك انتهكت ،عن عمد، خصوصية البيانات وضوابط منع الاحتكار.

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كما فصّل التقرير، الذي يتجاوز عدد صفحاته 100 صفحة، كيف أثرت الأخبار الكاذبة على الموقع في الانتخابات.

مراقبة الشركات المنافسة

وقالت لجنة التكنولوجيا...