الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. وشبورة مائية صباحا .. والعظمي بالقاهرة 20

امانى فلفل

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأشارت الهيئة إلى انخفاض الرؤية سبب الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وأكدت الهيئة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة أنحاء البلاد، وأشارت إلى أن الرياح شمالية غربية معتدلة.