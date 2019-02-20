Huawei تحدد رسميًا موعد الإعلان الرسمي عن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - بالنظر إلى مدى الإقبال الذي حظي به الهاتفين Huawei P20 و Huawei P20 Pro في العام 2018، فمن الآمن القول بأن العديد من الأشخاص يتوقعون إطلاق سلسلة هواتف Huawei P30 Series في المستقبل القريب. والخبر السار هو أن شركة Huawei أكدت لنا بأنها ستقوم بالإعلان رسميًا عن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro في الشهر المقبل.

نشرت الشركة صورة تشويقية في حسابها الرسمي على شبكة إنستاجرام تشير بوضوح إلى أنه سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro في اليوم 26 من شهر مارس المقبل. في الواقع، هذا الموعد لم يكن مفاجئًا لأننا سمعنا في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيتم عقد حدث الإعلان عن الرسمي عن سلسلة هواتف Huawei P30 Series في شهر مارس المقبل، ولكننا حصلنا الآن على موعد رسمي محدد.

الدعوة تعرض صورة مكبرة لبرج إيفل. وقد إدعت الشائعات السابقة أن الهاتف الرائد المقبل لشركة Huawei سيضم كاميرا خلفية توفر تقريب بصري يصل إلى خمسة أضعاف، ويبدو أن هذه الصورة تؤكد ذلك بشكل أو بآخر. يعتبر قرار الإعلان عن الهاتف في شهر مارس قرارًا مثيرًا للإهتمام، فهو قرار سيؤدي إلى تخلي شركة Huawei عن إستخدام معرض MWC 2019 كمنصة إطلاق.

وفي الوقت نفسه، هذه ليست فكرة سيئة، فمن المرجح أن يركز الكثيرون في هذا الحدث على شركات مثل سامسونج، لذا ربما تريد شركة Huawei أن يتم التركيز عليها في مناسبتها الخاصة. على أي حال، سنضطر إلى الإنتظار حتى الشهر المقبل للحصول على التفاصيل الرسمية، لذا لا تنسى العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة. في غضون ذلك، يمكن لشركة Huawei أن تقوم بالكشف عن هاتفها الذكي القابل للطي في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019، لذلك هناك ما يمكن أن نتطلع إليه.