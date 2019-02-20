Galaxy Fold سيكون هو الإسم الرسمي لهاتف سامسونج القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شركة سامسونج للكشف الرسمي عن هاتفها الذكي القابل للطي في وقت لاحق من هذا اليوم، وبالضبط في الحدث الذي ستعقده الشركة في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية والذي ستقوم فيه بالكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series الجديدة.

أعطتنا الشركة لمحة عن هذا الهاتف القابل للطي في مؤتمرها السنوي للمطورين SDC 2018 الذي أقيم في شهر نوفمبر من العام الماضي، ولكن لم تكشف لنا عن إسمه الرسمي. ومن ثم، تمت الإشارة إلى هذا الجهاز بإسم Galaxy Fold و Galaxy F. ولكن الآن، لدينا أخيرًا أدلة دامغة عن الإسم الرسمي الذي ستطلقه سامسونج على هذا الهاتف.

المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks أكد أن هاتف سامسونج القابل للطي سيُطلق عليه رسميًا إسم Galaxy Fold. وبناء على ما نعرفه من قبل، فهذا الهاتف سيضم شاشتين، واحدة بحجم 4.58 إنش في حين تمتاز الشاشة الأخرى بحجم 7.3 إنش. الشاشة الصغيرة ستمتاز بأبعاد تبلغ 21:9 وبدقة تصل إلى 1960×840 بكسل مع العلم بأنه سيتم وضع هذه الشاشة في الغلاف الخارجي للهاتف. من ناحية أخرى، ستمتاز الشاشة الثانية الكبيرة والقابلة للطي بأبعاد تبلغ 4.2:3 وبدقة تصل إلى 2152×1536 بكسل.

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وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية الداخلية، فمن المتوقع أن يضم هذا الهاتف معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB. وعلاوة على ذلك، فقد تردد أنه سيضم بطاريتين بسعة 2190mAh لكل منهما علمًا أنه سيتم وضع كل بطارية في طرف.

من المرجح أن يعمل الهاتف Galaxy Fold بنظام Android 9 Pie وبواجهة One UI، كما تردد أنه سيكلف نحو 1800 دولار أمريكي. عموما، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة، فمن المفترض أن يتم الكشف عن كل شيء بعد ساعات من الآن.