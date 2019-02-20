شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون تقنية جديدة لجمع معلومات عن علاقة المستخدم بالبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور مجموعة من الباحثين جهاز قابل للارتداء يهدف إلى توفير معلومات عن الأفراد من خلال الحصول على البيانات البيئية، ووفقا للباحثين يمكن للجهاز قياس الاستجابة الخاصة بمرتديه وعلاقته بيئته المباشرة.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فقال الباحثون : "لقد أضفنا بعض أجهزة الاستشعار إلى ساعات فيتبيت التى لا يمكنها فقط الحصول على معلومات من درجة حرارة الهواء والرطوبة، بل قادرة أيضًا على معرفة الاستجابة الفسيولوجية للفرد فى تلك البيئة، مثل معدل ضربات القلب، ودرجة حرارة بشرتك، ورطوبة بشرتك".

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وأضافوا: "لقد قمنا أيضًا بتطوير بعض التطبيقات التى يمكنك التفاعل معها وإخبارنا عن شعورك حيال البيئة، وبهذه الطريقة يمكننا تطوير منهجية وحلول شخصية تكون مناسبة للجميع".

ويقول الفريق أن الهدف من مشروع Coolbit هو إنشاء نموذج راحة شخصى لمرتديها، بالإضافة إلى الحصد الجماعى للبيانات البيئية فى المدينة فى الوقت الفعلى، إذ قال الفريق: "إذا كان الجهاز القابل للارتداء يعرف بالفعل طبيعة الحياة الشخصية الخاص بك ، فإنه يعرف تفضيلك للبيئة، ونوع الأنشطة التى تفضلها وبعض المعلومات عن استجابتك الفسيولوجية".