شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مواصفات الجيل الخامس من ساعة أبل الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تسريبات حديثة أنه من المتوقع أن يأتى الجيل الخامس من ساعة أبل بتصميم جديد ومتطور إلى جانب دعم وظيفة ECG (التخطيط الكهربائى للقلب) فى العديد من المناطق المختلفة.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، كشف المحلل الشهير Ming-Chi Kuo أن هناك ثلاثة هواتف آيفون على وشك الوصول خلال هذا العام، إلى جانب جهازى آيباد ومجموعة جديدة من ماك بوك، كما أضاف أيضًا بعض التوقعات الطفيفة للجيل القادم من ساعة أبل الذكية.

وفى الوقت الحالى تتوفر وظيفة ECG مع الجيل الرابع من ساعة أبل، ولكنها غير متاحة خارج الولايات المتحدة، وهذا ليس لأن الوظيفة لا تعمل فى البلدان الأخرى، بل لأن أبل يجب أن تتوافق مع مختلف اللوائح الصحية الإقليمية التى تشرف على تنفيذ هذه الميزة فى الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، لكن من المنتظر أن تصل هذه الوظيفة مع الجيل الخامس إلى كندا.

وحتى الآن لم تتقدم أبل بطلب للحصول على ترخيص جهاز طبى بعد، ولكن من المرجح أن تحصل على واحد عند تطبيق الوظيفة، وفى حالة ما إذا قامت أبل بالفعل بتوسيع نطاق وظيفة ECG فى العديد من المناطق مع الجيل الخامس من ساعة أبل، فمن المفترض أن يحصل مالكو الجيل الرابع خارج الولايات المتحدة أيضًا على هذه الوظيفة مع التحديثات المستقبلية.