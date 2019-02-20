شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيف تقلل استهلاك الباقة والبطارية بسبب واتس آب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط موقع thenextweb الهولندى المعنى بشئون التقنية والتكنولوجيا الضوء على طريقة لحل المشكلة التى تواجه مستخدمى واتس آب، وهى الاستهلاك المفرط لباقة الإنترنت وكذلك بطارية الهواتف.

وووفقاً للموقع ذاته، فسيتمكن كل المستخدمين عن طريق هذا الحل من خفض استهلاك التطبيق للإنترنت والبطارية من خلال القيام بعدد من الخطوات، سواء على نظامى ANDROID وIOS.

وتعتمد الطريقة الجديدة على وقف التحميل التلقائى للصور والفيديوهات والصوت وأى بيانات يتم تحميلها تلقائيا، وفيما يلى الخطوات التى يجب اتباعها.

الذهاب إلى الإعدادات، ثم اختيار "استخدام البيانات والتخزين"، ثم يقوم المستخدم بالضغط فوق "الصور والمالتى ميديا"، ومن ثم اختيار "إيقاف تنزيل الصور"، مع تكرار تلك الخطوات مع كل البيانات سواء فيديو أو أصوات أو ملفات.

فيتوجه المستخدم إلى الإعدادات، ثم "استخدام البيانات والتخزين"، ثم الدخول إلى "التحميل التلقائى للوسائط"، واختيار "استخدام بيانات الهاتف المحمول"، ثم إلغاء جميع التحديدات الموجودة على خانات الصور والفيديو وغيرها.