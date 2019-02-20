ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك حوالى 700 ألف تابلت يتم توزيعهم بالمحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل مع الطلاب مباشرة للاستماع لهم وللمعلمين.
وقال الوزير في تصريحات له اليوم على هامش زيارته لبورسعيد: إنه تم توصيل كل مدارس الدولة بشبكات وكابلات كما تزويد الفصول بالشاشات الذكية.
وأوضح الوزير أن أجهزة التابلت تم استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن تكلفة الجهاز الواحد تصل إلى 5000 جنيه، وفي الفترة القادمة سيتم تصنيعه في مصر هذا إلى جانب صناعات كثيرة نحن في احتياج...
كانت هذه تفاصيل خبر شوقي: التابلت مستورد والواحد بـ5 آلاف جنيه.. وسنصنعه في مصر قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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