كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Buzzard” …سكين مستوحى من السكاكين التكتيكية الأمريكية

متابعة-سنيار: Buzzard هي سكين EDIT multitool جديد مصمم من قبل شركة جديدة مقرها في إسبانيا تدعى Hydra.

السكين مستوحى من السكاكين التكتيكية الأمريكية، وقد أنشئ من مواد عالية الجودة ويتوفر إما باللون الفضي أو الأسود اعتمادًا على متطلبات العميل.

وقال مطورو السكين، أنهم ركزوا على وظائف جميع العناصر التي تؤلف” Buzzard “، بالإضافة إلى التصميم، والنتيجة هي سكين أنيق وخفيف الوزن مع وظائف أكثر من السكين العادي، يجمع بين شفرة جيدة والأدوات التي قد تحتاجها على كل يوم.

وقد تم تصميم Buzzard ليحتوي على عدد قليل من الأدوات داخل المقبض، ومنها مفك براغي قابل للتبديل يمكن تكييفه مع أي موقف، وهو متاح لدعم على Kickstarter.