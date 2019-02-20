تكنولوجيا: كيف تتجنب اختراق حسابك على فيس بوك عبر هاتفك الذكى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل ميزة عيب أيضا ولعل سهولة دخولنا على حساب فيس بوك من الهواتف الذكية هذه الأيام له وجه آخر أيضا، وهو إمكانية اختراقه بشكل جديد من خلال الهاتف، إذ يمكن للهاكر أن يصبح لديه حق الوصول إلى حساب فيس بوك الخاص بالضحية بطرقه الخاصة، ومن هنا نقدم لك خطوات تحمى حسابك من الاختراق، وذلك وفقا لما ذكره موقع " Threatbrief" الالكترونى: • استخدام برنامج أمان وحماية موثوق به للهاتف المحمول. • عدم تثبيت التطبيقات مطلقًا من مصادر غير معروفة. • إلغاء تثبيت التطبيقات المشبوهة بمجرد أن تلاحظها. Advertisements ويمكن أيضا لمخترقى الإنترنت استهداف شبكة الـ Wi-Fi لسرقة حسابك، فبمجرد وصولهم إلى شبكة Wi-Fi، يمكن للـ"هاكر" الوصول إلى حد كبير إلى كل المعلومات التي تنقلها عبر الإنترنت، وهنا يجب القيام بهذه الخطوات أيضا: • لا تستخدم خدمة Wi-Fi مجانى أو خدمة Wi-Fi عامة. • قم بتغيير كلمة مرور شبكة الـ Wi-Fi الخاصة بك على أساس منتظم. • إذا كنت تستخدم شبكة Wi-Fi عامة، فاستخدم دائمًا VPN.

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