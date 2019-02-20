شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكتشفون أنواعا جديدة من الأسماك فى أمريكا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف عدد من العلماء أنواعا جديدة من الأسماك فى نهر الأمازون الواقع فى أمريكا الجنوبية، والتى تتميز بخشونتها.

ووفقاً لمجلة "LiveScience" العلمية فإن السمك من نوع Ancistrus التابع لسمك السلور، والذى يتميز بغطاء جسدى خشن للغاية وبه أشواك لحمايته من هجمات الأسماك الأخرى التى تتغذى على الكائنات الأضعف منها.

وأشار القائمون على الاكتشاف إلى أن هذه النوعية من الأسماك تعتبر قتالية بدرجة كبيرة وهى موجودة فى بعض مناطق فنزويلا وكولومبيا.

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واشارت ليسلى دى سوزا إحدى القائمين على الاكتشاف بمتحف التاريخ الطبيعى بأمريكا إلى أن هذه الاشواك فى الأسماك الذكور تساعدهم فى جذب انتباه الإناث، وتجعلها تعتقد أنه قادر على الانجاب وحماية نسله مستقبلا.

ووفقا للمجلة ذاتها فإن الذكور من أسماك السلور، تحمى تحمى أفراد مجموعتها بهذه الاشواك، وتمنع اقتراب الكائنات المائية الشرسة منها، لذلك أطلق على أحد أنواع الذكور المكتشفة اسم "Ancistrus patronus" وتعنى "المدافع".