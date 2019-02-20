أكبر حجمًا وأكثر إضاءة.. 10 معلومات عن "القمر العملاق" بسماء القاهرة الآن

مصراوي - القاهرة - أ ش أ:

للمرة الثانية على التوالي وخلال شهر واحد، وعند اكتمال بدر شهر جمادى الآخر للعام الهجري الحالي (١٤٤٠) اليوم الثلاثاء، طلّ على كوكب الأرض "القمر العملاق" ، أو "السوبر مون" والمعروف باسم "القمر الثلجي"، في تمام الساعة الخامسة و٥٤ دقيقة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وتزينت السماء اليوم بالقمر وهو في أقرب نقطة له من الأرض، فيبدو في حجم ظاهري أكبر وإضاءة أكثر، ويمكن للمصريين وسكان دول المنطقة العربية وغيرهم التمتع بمشاهدة القمر في هذه الحالة التي تحدث عندما تكون الأرض والشمس والقمر في حالة اقتران كوكبي...