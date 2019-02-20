مصراوي - القاهرة - أ ش أ:
للمرة الثانية على التوالي وخلال شهر واحد، وعند اكتمال بدر شهر جمادى الآخر للعام الهجري الحالي (١٤٤٠) اليوم الثلاثاء، طلّ على كوكب الأرض "القمر العملاق" ، أو "السوبر مون" والمعروف باسم "القمر الثلجي"، في تمام الساعة الخامسة و٥٤ دقيقة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
وتزينت السماء اليوم بالقمر وهو في أقرب نقطة له من الأرض، فيبدو في حجم ظاهري أكبر وإضاءة أكثر، ويمكن للمصريين وسكان دول المنطقة العربية وغيرهم التمتع بمشاهدة القمر في هذه الحالة التي تحدث عندما تكون الأرض والشمس والقمر في حالة اقتران كوكبي...
كانت هذه تفاصيل خبر أكبر حجمًا وأكثر إضاءة.. 10 معلومات عن "القمر العملاق" بسماء القاهرة الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.