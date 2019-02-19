كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Stealth Wallet”..محفظة قوية جدًا وفائقة الجودة على كيك ستارتر

متابعة-سنيار:صمم “Steve Schmidt” محفظة قوية جدًا فائقة الجودة تحمل اسم “Stealth Wallet”.

المحفظة مصنوعة من مواد أقوى 15 مرة من الفولاذ، وهي رقيقة جدا، وقادرة على حمل 8 بطاقات ائتمانية ونقدية وأكثر بالإضافة إلى توفير حماية RFID.

وقال مطور حقيبة “Stealth Wallet” أنها مصممة لتكون عملية ودائمة، والأفضل من ذلك كله، أنها تبقى فائقة الرقة حتى بعد حشوها بالبطاقات.

محفظة “Stealth Wallet” متاحة للدعم على Kickstarter، مع تعهدات تبدأ من 29 دولارًا أمريكيًا أو 22 جنيهًا إسترلينيًا تقريبًا، ومن المتوقع أن يبدأ الشحن إلى بعض البلدان خلال شهر يونيو 2019.