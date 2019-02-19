شكرا لقرائتكم خبر عن غازات البطن: خطوات تخلصكِ منها على الفور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غازات البطن مشكلة يعانيها الكثير من الأشخاص، وهي مزعجة جدًّا خصوصًا للنساء.

"سيدتي. نت" يقدّم لكِ بعض النصائح للتخلص من غازات البطن:



الجهود التي ينبغي عليكِ القيام بها من جانبكِ:

• تناول الطعام ببطء.

• إعادة تثبيت جسر الأسنان أو أيّ أدوات مثبّتة بطريقة سيّئة على الأسنان.

• تصريف احتقان الأنف.

• زيادة النشاط البدني.

• تقليل كمية استهلاك اللاكتوز – منتجات الحليب – (في حال وجود حساسية ضد اللاكتوز).

• زيادة استهلاك كمية الألياف في نظامكِ الغذائي تدريجيًّا.

الحدّ من أو تجنّب ما يلي:

• التحدث أثناء تناول الطعام.

• تناول الطعام عندما تكونين مستاءة أو في عجلة من أمرِك؟

• استخدام القشة – ماصة - أثناء الشرب.

• الشرب من القنينة.

• التدخين أو مضغ التبغ.

• مضغ العلكة أو مصّ قطع الحلوى.

• شرب المشروبات الغازية.

• تناول أطعمة تحتوي على السوربيتول أو الفركتوز.

• رشف المشروبات الساخنة (انتظري إلى أن تصبح فاترة).