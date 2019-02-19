تكنولوجيا: بالصور| تعرف على هاتف شاومي Xiaomi Mi 9 قبل الكشف عنه رسميا

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، الصينية لتصنيع الإلكترونيات والهواتف الذكية، عن بعض مواصفات هاتفها Mi 9، والذي سيتم الكشف عنه في الصين يوم 20 فبراير الجاري، والإعلان عنه عالميا يوم 24 فبراير خلال أحداث مؤتمر الجوالات العالمي MWC 2019.

وأشارت شاومي إلى أن هاتفها Mi 9 سيكون أغلى من هاتفها Mi 8 السابق عليه، بسبب المواصفات الأفضل والتكلفة الأعلى في التصنيع والتطوير.

وإليك مواصفات هاتف شاومي Xiaomi Mi 9..

– يحتوي علي كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل مع وضعية تجميل البشرة.

– ستصدر نسخة منه بخلفية شفافة و بكاميرا رئيسية بفتحة عدسة f/1.47، وبرامات 12 جيجابايت.

– يتميز بشاشة “أوليد” OLED من تصنيع شركة سامسونج بدقة FHD+ وستغطي الشاشة 90.7% من الواجهة الأمامية للهاتف، كما أنها محمية بطبقة من زجاج الحماية جوريللا Gorilla Glass 6.

– سيُدعم الهاتف بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة، وسيكون أسرع وأكثر دقة من الجيل السابق، والمستخدم حاليا في بعض الهواتف، و بوضعية مخصصة لتحسين أداءه في الألعاب Game Turbo.

– سمك الحافة الموجودة بالأسفل في هاتف Mi 9 يبلغ 3.6 مم ،و أقل من الحافة السفلية لهواتف Honor V20 وفيفو X23 وهواوي Nova 4 وأوبو R17.

– سيتوافر هاتف شاومي Mi 9 بثلاثة ألوان، هي الأسود والأزرق المتدرج ولافندر البنفسج.

وأخيرا، ستحاول شاومي، بحسب تصريحها، توفير هاتف Mi 9 بسعر رخيص مقارنة بتكلفة المكونات وعملية التصنيع والبحث والتطوير.