تكنولوجيا: LG تستعد لإضافة إصدار G8s ThinQ إلى مجموعة G8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا للشائعات، ستقوم شركة LG بالكشف عن هاتفها الرائد G8 ThinQ خلال هذا الشهر في مؤتمر MWC في برشلونة، هذا وبالإضافة إلى أنها ستكشف عن أول هاتف يدعم شبكة الجيل الخامس 5G بالتعاون مع شركة Sprint وهو هاتف V50 ThinQ.

ولكن يبدو أن شركة LG تستعد لإضافة هاتف آخر إلى مجموعة G8، حيث قدمت شركة براءة اختراع في بداية الشهر والتي كشفت عن هاتف يحمل اسم LG G8s ThinQ. لا نعرف حتى الآن ما الذي سيضيفه إصدار G8s ThinQ، ولكن من المرجح أن يكون إصدار متطور مع ذاكرة تخزين أعلى، مثلما فعلت الشركة مع V30 و V30s.

تقترح نظرية آخري أن هذا الجهاز يمكن أن يكون 5G LG G8 ThinQ، مع مكونات داخلية إضافية تسمح بتمكين شبكة الجيل الخامس. أو قد يكون هذا أيضًا إصدارًا محليًا من الهاتف، إذ أن براءة الاختراع هذه تم تسجيلها في كوريا.

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ليس من الواضح تمامًا ما الذي تخطط إليه LG، ولكن سيتم الكشف عن كل شيء خلال مؤتمر الجوالات العالمي MWC 2019 الأسبوع المقبل.

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