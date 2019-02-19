تكنولوجيا: لجنة التجارة الفيدرالية تتهم فيسبوك بتسريب البيانات الصحية للمستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم تقديم شكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية FTC)) ضد فيسبوك بشأن تسريب البيانات الصحية الحساسة الخاصة بمستخدميه.

ولقد قُدمت هذه الشكوى في البداية في شهر يناير من هذا العام، وتم نشرها علنيًا اليوم. وتحث هذه الشكوى على أن شركة فيسبوك قامت بالكشف عن البيانات الصحية للمستخدمين في أحدي المجموعات المغلقة.

وتم ملاحظة هذه المشكلة لأول مرة في شهر يوليو، عندما أكتشف أعضاء مجموعة من النساء عن مدى سهولة تنزيل أسماء وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم، إما يدويًا أو عبر إضافات متصفح كروم، وفى ذلك الوقت زعم فيسبوك أنه قد أدخل بعض التغييرات لمنع مثل هذه الممارسات.

ومع ذلك، فإن الشكوى تسلط الضوء على مدى سهولة مشاركة المعلومات الصحية الحساسة والشخصية، ويعد ذلك انتهاكًا للقانون، مما يمثل مشكلة خطيرة في الخصوصية على موقع فيسبوك.

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وحسب ما ورد بالشكوى، فإن فيسبوك قد تجاهل الطلبات المقدمة بشأن إصلاح المشكلات التي تم تحديدها، كما إنه أنكر وجود أي مشكلة.

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