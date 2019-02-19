جوجل تجعل من الصعب على المواقع رصد وضع التصفح الخفي في المتصفح Google Chrome

فاطمة أيت طالب - دبي - تتمثل إحدى الأسباب الرئيسية وراء تضمين وضع التصفح الخفي ” Incognito Mode ” في المتصفح Google Chrome في السماح للمستخدمين بتصفح الويب بشكل خاص، حيث لن يتم حفظ معلوماتهم من قبل المتصفح، ولن يتم مشاركة معلومات تعريف معينة حول المستخدم مع مواقع الويب. يتم ذلك عن طريق تسجيل خروج المستخدمين من حساباتهم على الفيسبوك وجوجل وما إلى ذلك.

للآسف، لا يزال بإمكان مواقع الويب إكتشاف ما إذا كنت تستخدم وضع التصفح الخفي ” Incognito Mode ” مما يؤدي في بعض الحالات إلى حظر المستخدمين من تصفح مواقع معينة، وهذا ما لم يكن الهدف من إنشاء هذه الميزة في الأصل. ومع ذلك، هذا على وشك أن يتغير لأنه تم رصد مجموعة من الإلتزامات التي تم إجراؤها على Gerrit Chromium، وهي الإلتزامات التي تأمل من خلالها شركة جوجل أن تصعب على المواقع إكتشاف ما إذا كان المستخدم يتصفح الموقع بإستخدام وضع التصفح الخفي.

ما تنوي جوجل فعله هو أنه في المستقبل عندما يتصفح المستخدم موقعًا ما على الويب في وضع التصفح الخفي وعندما يطلب الموقع نظام الملفات، فسوف يقوم المتصفح Google Chrome بإنشاء واحدًا إفتراضيًا بإستخدام الذاكرة العشوائية للحاسوب الخاص بك. وهذا يعني أنه عندما تقوم بترك التصفح الخفي، فسوف يتم حذفه مما يضمن حصولك على ” جلسة ” جديدة في كل مرة تستخدم فيها وضع التصفح الخفي.

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بالنسبة لموعد وصول هذه الميزة، فمن المتوقع أن تصل مع الإصدار 74 من المتصفح Google Chrome، ولكن سيتوجب على المستخدمين تفعيلها يدويًا، ولكن من المرجح أن يتم تفعيلها تلقائيًا لجميع المستخدمين في الإصدارات القادمة من المتصفح.

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