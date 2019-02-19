فاطمة أيت طالب - دبي - Galaxy M20 والذي يعد أول هاتف ذكي من شركة سامسونج يضم قطعًا على مستوى الشاشة وأول عضو في سلسلة هواتف Galaxy M Series الجديدة جنبا إلى جنب مع Galaxy M10 سيشق طريقه إلى أوروبا في المستقبل القريب، بعدما تم إطلاقه في البداية بالهند. وتأتي هذه الخطوة من سامسونج لجلب سلسلة هواتف Galaxy M Series إلى المزيد من البلدان لحصد المزيد من المبيعات وتعزيز مكانتها الريادية في السوق.

تم التوصل إلى حقيقة أن الهاتف Galaxy M20 سيشق طريقه إلى أوروبا في المستقبل القريب بعدما حصل موقع SamMobile على نظام التشغيل الخاص بالنسخة الألمانية والإيطالية والإسبانية من الهاتف Galaxy M20. ومع ذلك، فليس لدينا في الوقت الراهن أي معلومات رسمية من شركة سامسونج حول موعد وصول هذا الهاتف بالضبط إلى أوروبا.

بالمقارنة مع Galaxy M10، فالهاتف Galaxy M20 هو الهاتف الأكثر تميزًا بين الإثنين، فهو يضم شاشة IPS LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 7904 بتردد 1.8GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وبطارية بسعة 5000mAh، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام الأندرويد 8.1 Oreo ومع واجهة Samsung Experience 9.5.

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وأخيرًا، يضم هذا الهاتف كذلك منفذ السماعات 3.5mm، ومنفذين للشريحة SIM علمًا أنه يمكن إستخدام أحد المنفذين لإدراج الذاكرة الخارجية MicroSD من أجل زيادة الذاكرة التخزينية الإجمالية للهاتف، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

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