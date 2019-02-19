انت الان تتابع تفاصيل خبر العالم بانتظار القمر "العملاق" الأكبر في 2019 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 08:22 مساءً - من المنتظر أن يضيء أكبر قمر عملاق للعام 2019 سماء الأرض، اليوم الثلاثاء، بحسب المتابعين للقمر وحالاته.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن "قمر هذه الليلة سيكون مكتملاً، وسيكون الأكبر؛ لأن مداره سيكون الأقرب إلى الأرض، إذ سيكون على بُعد 365 ألفاً و800 كم".

بالإضافة إلى ذلك فإن "القمر الثلجي العملاق" سيكون ثاني قمر عملاق توالياً، بعد "قمر الذئب الدامي العملاق" الذي صادف ظهوره 21 يناير الماضي.

Advertisements

ويعرف القمر العملاق، في فبراير، إلى جانب كونه "قمر الثلج العملاق" أيضاً، بأنه "قمر الجوع"؛ نظراً لأن الثلوج في هذا الشهر تكون الأكثر غزارة، وتأتي مع نهاية فصل الشتاء، حيث يكون الطعام نادراً.

ويبلغ القمر أقرب نقطة له من الأرض في الساعة 09:06 صباحاً (ت.غ)، بينما يكون أكثر اكتمالاً في الساعة 15:53 (ت.غ)، على الرغم من أنه سيكون مرئياً بعد ظهوره في الساعة 17:11 (ت.غ)، بحسب المصدر نفسه.

وسيكون القمر العملاق أكبر بنسبة 14%، بينما يكون أكثر سطوعاً بنسبة 30% من القمر العادي عندما يكون في أبعد نقطة له عن الأرض، أي عندما يكون على مسافة 405 آلاف و500 كم.

يُشار إلى أن القمر العملاق المقبل يوافق 21 مارس المقبل، ويطلق عليه اسم "القمر الدافئ المكتمل".