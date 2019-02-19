طقس الأربعاء: الحرارة صفر في هذه المنطقة.. وتحذير عاجل من الأرصاد

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وشهدت البلاد الأيام الماضية، موجة سيئة، تخللها أتربة ورياح وصلت حد العاصفة على بعض المناطق، فضلا عن سقوط أمطار بمختلف الأنحاء.

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وأن تكون كثيفة على بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على بعض المدن:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 20

شبين الكوم 10 19

طنطا 10 19

دمنهور 08 18

الإسكندرية 09 17

بلطيم 09 18

مطروح 09 17

السلوم 08 18

سيوة 08 20

بورسعيد 12 18

دمياط 12 18

الزقازيق 11 18

الإسماعيلية 07 20

السويس 08 20

العريش 10 18

رفح 09 17

رأس سدر 12 20

نخل 02 17

نويبع 12 20

طابا 11 18

كاترين صفر 12

الطور 12 22

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 12 22

مرسى علم 12 21

الفيوم 07 20

بنى سويف 08 20

المنيا 07 20

أسيوط 06 21

سوهاج 08 21

قنا 08 22

الأقصر 08 22

أسوان 09 23