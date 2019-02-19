شركة آبل تمدد برنامج المتاجرة للهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي، قامت شركة آبل بإطلاق برنامج للمتاجرة من أجل iPhone XR و iPhone XS. كانت الفكرة هي المساعدة في حصد المزيد من المبيعات، ولكن شركة آبل كانت قد ذكرت في ذلك الوقت أن هذا العرض سيكون متوفرًا لفترة محدودة مما يعني أن هذا العرض لن يكون متوفرًا طيلة العام. ومع ذلك، فقد إتضح الآن أن شركة آبل قامت بتمديد فترة هذا العرض.

ووفقا لموقع 9to5Mac، فيبدو أن موقع شركة آبل في الصين يذكر الآن في جزء من الموقع أنه تم تمديد فترة برنامج المتاجرة ( Trade-In ) إلى 25 مارس. في السابق، كان من المقرر أن ينتهي هذا العرض في اليوم 17 فبراير، ولكن يبدو أن لدى العملاء الآن شهر إضافي للإستفادة من هذا العرض.

لا نزال غير متأكدين مما إذا كان سيتم تمديد هذا العرض في البلدان الأخرى أم لا، ولكن من المفهوم لماذا تستهدف شركة آبل السوق الصيني. وكان الرئيس التنفيذي لشركة آبل قد إعترف في السابق بأن الشركة تكافح بعض الشيء في الصين، لذلك فمن المنطقي أن ترغب شركة آبل في تحسين أوضاعها في ذلك السوق أولاً.

لحد الآن، لا نزال غير متأكدين من السبب الحقيقي وراء إنخفاض الطلب على هواتف iPhone، على الرغم من أن هناك العديد من العوامل التي من الممكن أن تكون السبب في ذلك، بما في ذلك إرتفاع الأسعار، فقد أصبحت هوتف آبل تكلف أكثر من 1000 دولار أمريكي. ونحن لسنا متأكدين مما إذا كانت آبل تعتزم معالجة ذلك عن طريق خفض أسعار هواتف iPhone المستقبلية، ولكن سيتعين علينا الإنتظار لمعرفة ذلك.

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