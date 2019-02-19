شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر إيماءات جديدة بواجهة أندرويد Q وتستغنى عن زر "العودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التسريبات عن بعض التطورات الجديدة فى نظام الإيماءات والتنقل فى تحديث أندرويد Q، حيث يقدم للمستخدم تجربة جديدة قد لا يحتاج معها إلى زر "العودة" فى الشاشة الرئيسية.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فإن التسريبات تشير إلى أن نظام جديد فى الإيماءات والتنقل قد يؤدى إلى إزالة زر العودة من نظام الأندوريد، مع نظام جديد يختلف عن التجربة المميزة لإدارة النظام فى Android Pie، حيث سيأتى النظام الجديد للإيماءات بنظام للتحكم لن يحتاج معه المستخدم إلى زر العودة، إذ يمكن للمستخدم التمرير السريع إلى اليسار لإستعادة الصفحات.

كما تأتى الإيماءات بتجربة جديدة أيضاً قى التبديل بين التطبيقات تختلف عن التجربة المتعارف عليها الآن، حيث يمكن التبديل بين التطبيقات والبرامج بسلاسة فى تحديث أندرويد Q من خلال التمرير إلى اليمين، كما تشير التوقعات إلى أن جوجل قد تلجأ إلى إزالة الثلاثة أزرار المميزة فى النظام للتنقل وإدارة واجهة النظام، لتتبنى نظام جديد لإدارة تحديث أندرويد Q، وأيضاً شكل جديد لعرض التطبيقات.