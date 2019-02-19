Xiaomi تكشف لنا عن المزيد من الميزات التي سيأتي بها الهاتف Xiaomi Mi9

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا شركة Xiaomi أنها ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi9 يوم غد الأربعاء الموافق لـ 20 فبراير، ولكن يبدو أن الشركة لا تزال تواصل الكشف التدريجي عن المواصفات والميزات التي سيأتي بها هاتفها الرائد الجديد. وبالأمس، أعلنت الشركة عن بعض المواصفات والميزات الرئيسية التي سيأتي بها هذا الهاتف على مختلف الشبكات الإجتماعية، واليوم قررت الشركة الكشف عن المزيد.

سيكون لدى الهاتف Xiaomi Mi9 زر خاص من أجل المساعد الرقمي Google Assistant على الجانب، كما أنه سيضم واجهة مستخدم محسنة بفضل ميزة الوضع الليلي التي تسمح بإستخدام الهاتف في الظلام من دون إجهاد العيون، وميزة Dual GPS التي تسمح بتحديد المواقع بشكل أفضل في المدن المزدحمة.

وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة Xiaomi كذلك بتزويد الهاتف Xiaomi Mi9 برقاقة NFC جديدة. وفي حين لم تقم الشركة بإزالة مرسل الأشعة تحت الحمراء ( IR Blaster )، فهي قررت العودة إلى أداة التحكم عن بعد المريحة من أجل الأجهزة المنزلية الخاصة بك “. في الواقع، هذا لا يبدو مستغربًا بالنظر إلى أن شركة Xiaomi تراهن كثيرًا على منظومة المنزل الذكي الخاصة بها.

واجهة المستخدم أصبحت أفضل أيضًا. ستكون هناك خلفية ديناميكية من شأنها تغيير اللون وظلال العناصر طوال اليوم. يمكنك أيضًا إختيار شاشة Always-On Display ملونة مع أنماط قابلة للتخصيص. وعلاوة على ذلك، فقد حصل روم MIUI 10 على الوضع الليلي ” Dark Mode ” في معظم الإعددات وتطبيقات النظام، وهذا ما يسمح وفقا لشركة Xiaomi بتقليل إستهلاك الطاقة بنسبة 83 في المئة أثناء إستخدام السطوع الكامل وبنسبة 50 في المئة في ظل إستخدام نصف السطوع.

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بعدما بدأت بعض الشركات مثل LG و Vivo و Samsung تقوم بذلك، فقد قررت شركة Xiaomi كذلك الآن وضع زر خاص للمساعد الرقمي Google Assistant على الجانب. ونظرًا إلى أن خدمات جوجل محظورة في الصين، فمن المرجح أن يقوم هذا الزر في الوحدات الصينية من الهاتف Xiaomi Mi9 بإستدعاء المساعد الرقمي Xiao Ai التابع للشركة الصينية. وبغض النظر عن ذلك، فالهاتف الرائد الجديد لشركة Xiaomi سيحصل أيضًا على ميزة التبديل التلقائي الذكي للهوائي، كما أنه سيدعم الهوائي المتقدم 4×4 MIMO الذي سيتلقى المساعدة من المعالج Snapdragon 855.

نحن نعرف كل شيء تقريبًا عن الهاتف، وكل ما تبقى هو متابعة الإعلان الرسمي غدًا ومعرفة المزيد حول عملية إطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي وأسعاره الرسمية.

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