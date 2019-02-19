تسريب أسعار Xiaomi Mi9 و Xiaomi Mi9 Explorer Edition قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - قد تعتقد بأنه تم الإعلان بالفعل عن الهاتف Xiaomi Mi9 بشكل رسمي، فقد كشفت لنا شركة Xiaomi فعلاً عن الكثير من التفاصيل حول الهاتف. لن يتم الإعلان الرسمي الكامل عن الهاتف حتى يوم غد الأربعاء، ولكن إذا إستمرت التسريبات في التدفق بهذا المعدل، فلن تكون هناك معلومات جديدة يوم غد. يمكننا الآن إضافة أسعار مختلف طرازات Xiaomi Mi9 وتصميم الطراز Xiaomi Mi9 Explorer Edition إلى قائمة الأشياء التي نعرفها.

حسنًا، وفقا للتسريب الجديد الذي وردنا اليوم، فالنسخة الأساسية من الهاتف Xiaomi Mi9 والتي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و 64GB من الذاكرة الداخلية ستكلف إبتداء من 3300 يوان صيني وهو ما يعادل 490 دولار أمريكي. ويمكنك إلقاء نظرة على الجدول أدناه لمعرفة أسعار الطرازات الأخرى من الهاتف Xiaomi Mi9 بالعملة الصينية والأمريكية والأوروبية :

النسخة السعر بالإيوان الصيني السعر بالدولار الأمريكي السعر بالأورو 6/64GB ¥3300 $490 €430 8/128GB ¥3500 $520 €455 8/256GB ¥3700 $545 €480 8/256GB Transparent edition ¥5000 $740 €520 8GB Explorer edition ¥6000 $885 €785

خذ بعين الإعتبار أن النسخة الشفافة ” Transparent Edition ” من الهاتف Xiaomi Mi9 مختلفة عن نسخة Explorer Edition. هذه الأخيرة ستضم وفقا للشائعات ما يصل إلى 12GB من الذاكرة العشوائية كما أنها ستضم كذلك واجهة خلفية شفافة. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فهي ستكلف ما يعادل 885 دولار أمريكي، في حين ستكلف النسخة الشفافة ” Transparent Edition ” ما يعادل 740 دولار أمريكي علمًا أن هذه الأخيرة ستضم 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية. وإليكم أدناه بعض الصور الواقعية للهاتف Xiaom Mi9، وستجدون أسفله أيضًا بعض الصور المسربة للهاتف Xiaomi Mi9 Explorer Edition، فضلا عن فيديو ترويجي له :