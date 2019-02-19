هاتف iQOO القادم يظهر في الحياة الواقعية، ولن يكون قابلاً للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo قبل أسبوعين بالكشف عن علامتها التجارية الفرعية الجديدة iQOO والتي قامت بالتشويق لهاتفها الذكي الأول. إفترضنا في البداية أن الهاتف الأول القادم من هذه العلامة التجارية سيكون هاتفًا موجهًا لعشاق الألعاب، إلا أنه تم تسريب صور في وقت لاحق لمحت إلى أن الهاتف الأول من العلامة التجارية iQOO سيكون عبارة عن هاتف ذكي قابل للطي.

أثناء بث مبارة NBA All-Star Game، كشفت مقدمة برامج تلفزيونية في الصين عن الهاتف الذكي، ولكنه كان عبارة عن هاتف ذكي ذو مظهر عادي بحيث يضم ثلاث كاميرات في الخلف وشعار iQOO في الزاوية السفلية اليسرى.

ونظرًا إلى الكيفية التي قامت بها Huawei و Honor بتصميم بعض هواتفها الذكية ووضع الشعار بوضعية أفقية ليتم قراءته بشكل صحيح عندما يتم حمل الهاتف بوضعية أفقية، فنحن نفترض إما أن تركز iQOO في هاتفها الجديد على تجربة الكاميرا أو أن هاتفها الذكي القادم سيكون موجهًا في الأساس لعشاق الألعاب، على الرغم من أنه يفتقر إلى ذلك التصميم القوي الذي تقدمه بعض هواتف الألعاب المنافسة.

Advertisements

لم تقم شركة Vivo من قبل بإطلاق هاتف ذكي مصمم في الأساس لإلتقاط الصور، وفي نفس الوقت فهي لم تقم بإطلاق هاتف ذكي يستهدف عشاق الألعاب من قبل. وبالتالي، فهناك إحتمال أن يكون واحدًا من الإفتراضات السابقة صحيحًا، على الرغم من أن هناك إحتمال أن تقوم شركة iQOO بإطلاق هاتف متوسط موجه للاعبين للتنافس مع أمثال Honor Play و Xiaomi Play. الإحتمال الثالث والأخير، هو أن يتبنى هاتف iQOO القادم تصميم الشاشة القابلة للسحب على غرار الهاتفين Honor Magic 2 و Xiaomi Mi Mix 3.

في حين أننا لم نحصل بعض على أي مواصفات فعلية، فنحن على الأقل نعرف كيفية نطق عبارة iQOO، وذلك بفضل مقدمة البرامج.

المصدر.