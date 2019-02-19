تسريبات جديدة تكشف لنا عن تصميم ومواصفات الهاتف Galaxy A50

فاطمة أيت طالب - دبي - كان الهاتف Galaxy A50 محورًا للعديد من التسريبات والشائعات في الأونة الأخيرة، والآن نحن هنا مع تسريب جديد يستعرض لنا دليل المستخدم الخاص بهذا الهاتف مما يكشف لنا عن التصميم العام للهاتف وكافة مواصفاته التقنية. وعلاوة على ذلك، فهناك أيضًا صورة واقعية تستعرض لنا الواجهة الخلفية للنسخة الزرقاء من هذا الهاتف.

كما تلاحظون، هذه التسريبات الجديدة تؤكد لنا من جديد بأن الهاتف Galaxy A50 سيضم شاشة طويلة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وثلاث كاميرات في الخلف. وبالنسبة لمن يتساءل عن مكان مستشعر بصمات الأصابع، فقد كشفت لنا التسريبات الجديدة بأن Galaxy A50 سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة على غرار العديد من الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم.

هذه التسريبات الجديدة التي وردتنا اليوم كشفت لنا كذلك أن الهاتف Galaxy A50 سيضم منفذ USB Type-C في الأسفل جنبا إلى جنب مع مكبر الصوت ومنفذ السماعات 3.5mm، كما أنه سيدعم NFC، وسيضم منفذ للذاكرة الخارجية MicroSD. وفي حالة إذا لم تسمع عن ذلك من قبل، فالهاتف Galaxy A50 سيكون متوفرًا بنسختين، واحدة تضم منفذ واحد للشريحة SIM، في حين تضم النسخة الأخرى منفذين للشريحة SIM.

وفيما عندما يتعلق الأمر بالمواصفات، فقد إتضح أن الهاتف Galaxy A50 سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +Full HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exyos 9610 بتردد 2.3GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، وكاميرا أمامية 25 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 16 ميغابكسل للمستشعر الأول الأساسي وبدقة 8 ميغابكسل للمستشعر الثاني وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثالث، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع. وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Galaxy A50 سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

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