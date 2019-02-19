تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى تجربة جديدة في إيماءات واجهة Android Q

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد مطوري XDA تطورات جديدة في نظام الإيماءات والتنقل في تحديث Android Q، تقدم للمستخدم تجربة جديدة قد لا يحتاج معها إلى زر العودة في الشاشة الرئيسية.

مزيد من التسريبات التي تكشف عن ملامح جديدة لتحديث Android Q القادم، حيث تشير التسيربات إلى نظام جديد في الإيماءات والتنقل قد يؤدي إلى إزالة زر العودة من نظام الأندوريد، مع نظام جديد يختلف عن التجربة المميزة لإدارة النظام في Android Pie.

ويأتي النظام الجديد للإيماءات بنظام للتحكم لن يحتاج معه المستخدم إلى زر العودة، حيث يمكن للمستخدم التمرير السريع إلى اليسار لإستعادة الصفحات، كما تأتي الإيماءات بتجربة جديدة أيضاً قي التبديل بين التطبيقات تختلف عن التجربة المتعارف عليها الآن، حيث يمكن التبديل بين التطبيقات والبرامج بسلاسة في تحديث Android Q من خلال التمرير إلى اليمين.

كما تشير التوقعات إلى أن جوجل قد تلجأ إلى إزالة الثلاثة أزرار المميزة في النظام للتنقل وإدارة واجهة النظام، لتتبنى نظام جديد لإدارة تحديث Android Q، وأيضاً شكل جديد لعرض التطبيقات.

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