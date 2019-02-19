انت الان تتابع تفاصيل خبر اكتب اسم اللاعب الذي تحب على قميصك عبر الجوال! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 02:23 مساءً - عرض مفوض الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة "NBA" قميصاً جديداً يسمح للمعجبين بتغيير الاسم والرقم المكتوب على القميص من خلال الهواتف الذكية فقط.

وبحسب ما نشره موقع "تكنولوجي إنكوايرر" أمس الاثنين، أصبح بإمكان المعجب أو المشجع لفريق معين امتلاك قمصان فريق كامل بقميص واحد.

وبدلاً من حرق القميص أو تمزيقه عندما يوقّع لاعبك المفضل عقداً مع نادٍ آخر، صار باستطاعة المشجع تغيير اسم اللاعب والرقم فقط.

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وجاء الإعلان عن القميص الجديد عن طريق مفوض دوري المحترفين، آدم سيلفر، في قمة "NBA All-Star" مطلع الأسبوع الجاري، من خلال مقطع فيديو.

وعلى الرغم من عدم تقديم أي تفاصيل عن التقنية التي يعمل بها القميص، فإن الفيديو الذي نشره موقع الدوري الأمريكي للمحترفين على حسابه في "تويتر" يظهر فيه تغيُّر الرقم الذي على الظهر من 30 إلى 23، وفي مرة أخرى غُيّر الاسم من "كيري" إلى "جوردن".

ولم يعلَن عن موعد توافر هذا القميص في الأسواق أو كم ستكون تكلفته.