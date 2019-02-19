شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميرور: القمر العملاق سيكون الأكبر هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل الإعلام البريطانية إن القمر العملاق الذى من المتوقع ظهوره اليوم سيكون هو الأكبر على الإطلاق.

ووفقاً لصحيفة MIRROR البريطانية ، فسيعد القمر هو الأكبر اليوم لأنه سيكون فى أقرب نقطة إلى الأرض، حيث أوضح التقرير أن المسافة بين مداره وكوكبنا ستصل إلى 365800 كيلو متر، وحسب صحيفة "ميرور"، فإن قمر هذه الليلة سيكون مكتملا.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن علماء الفلك والفضاء أجمعوا على تسميته "القمر الثلجى العملاق"، وهو فى المرتبة الثانية عقب قمر الذئب الدامى العملاق الذى ظهر فى يوم 21 يناير الماضى.

بالإضافة إلى ذلك فإن "القمر الثلجى العملاق" سيكون ثانى قمر عملاق على التوالى بعد "قمر الذئب الدامى العملاق" الذى صادف ظهوره الحادى والعشرين من يناير الماضى.

وسيكون القمر العملاق أكبر بنسبة 14% بينما يكون أكثر سطوعا بنسبة 30 فى المئة من القمر العادى عندما يكون فى أبعد نقطة له عن الأرض، أى عندما يكون على مسافة 405500 كيلومتر.