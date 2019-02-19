أفضل 7 إضافات جوجل كروم وفقا لترشيح أبرز المسوقين عبر…

يعتبر جوجل كروم Google Chrome هو متصفح الويب الأكثر شعبية في العالم، حيث يسيطر على أكثر من 63% من حصة السوق عبر جميع أنظمة التشغيل الأساسية، وذلك وفقًا لآخر إحصائيات موقع W3Counter.

وبغض النظر عن المزايا المتعددة التي يدعمها مثل سرعة أداءه وأمان واجهة المُستخدم الخاصة به، تظل إحدى الخصائص الرئيسية لمتصفح جوجل كروم والتي تميزه عن غيره من المتصفحات هي دعمه لعشرات الآلاف من الإضافات التي تغطي عمليًا كل احتياجات المستخدم.

إضافات كروم كثيرة وتساعدك على أن تكون أكثر إنتاجية في الوقت نفسه، لذلك أنت لست بحاجة إلى البحث عن برامج مخصصة لاحتياجاتك لأنك غالبًا ستجد اضافات تلبي احتياجاتك في سوق كروم الإلكتروني Chrome Web Store.

بالطبع مع هذا العدد الكبير من إضافات كروم قد يكون من الصعب معرفة ما يجب استخدامه، وللمساعدة في تسهيل الاختيار تم الاستعانة برأي 37 من أهم خبراء التسويق عبر الإنترنت للوصول إلى أفضل إضافات كروم.

فيما يلي 8 من إضافات كروم المهمة التي ستساعدك على أداء العديد من المهام بسرعة أكبر:

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1- إضافة Hunter

– يُوصي بها: أنيل أغاروال Anil Agarwal مؤسس موقع BloggersPassion

يُعد العثور على عنوان البريد الإلكتروني لشخص ترغب في التعاون معه مهمة صعبة، ولكن إضافة Hunter تُساعدك في العثور على عناوين البريد الإلكتروني التي تريدها من أي مكان على الويب بنقرة واحدة فقط.

إضافة Hunter سهلة الاستخدام وكل ما عليك فعله هو تثبيتها وتفعيلها على متصفح كروم، وكلما قمت بزيارة أحد مواقع الويب اضغط عليها وستجمع لك جميع البيانات الموجودة على الموقع بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني، والأسماء، والمُسمى الوظيفي لكل اسم، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي لكل شخص إلى جانب أرقام الهواتف (إذا كانت متوفرة على موقعهم).

تعتمد الإضافة في عملها على أداة Domain Search أقوى أدوات البحث عن عناوين البريد الإلكتروني ذات الصلة بموقع الويب الذي تزوره، كما أنها توفر لك التحقق من عناوين البريد الإلكتروني التي تحصل عليها.

2- إضافة LastPass

– يُوصي بها: نيك لوبر Nick Loper مؤسس موقع Side Hustle Nation

تُعتبر إضافة LastPass أحد أفضل الأدوات المجانية لإدارة كلمات المرور والتي تساعدك على تعزيز أمانك عبر الإنترنت من خلال توليد كلمات مرور قوية، وحفظ أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بك لتسجيل الدخول في أي وقت بأمان، وإنشاء كلمات مرور جديدة قوية عند الاشتراك في المواقع، كما يمكنك استخدامها على جميع أنظمة التشغيل والمتصفحات.

ويمكنك الاستعانة بميزة فحص الأمان بهذه الإضافة لمراجعة كلمات المرور ووضع علامة على كلمات المرور الضعيفة والمكررة، كما تيح لك هذه الإضافة إمكانية مزامنة بياناتك لسهولة الوصول إليها على جميع أجهزتك الأخرى.

3- إضافة ColorZilla

– يُوصي بها: زاك جونسون Zac Johnson مؤسس موقع Blogging.org

تتيح لك إضافة ColorZilla الحصول على أكواد الألوان من أي نقطة في المتصفح الخاص بك بسرعة من خلال تحديد هذا اللون ثم نسخ الكود الخاص به في أي برنامج أو أداة مخصصة للتعامل مع الألوان.

إذا كنت تًستخدم أدوات تصميم عبر الإنترنت مثل Canva لتصميم رسومات سريعة فأنت تحتاج في بعض الأحيان إلى الحصول على كود الألوان ليتناسب مع لون جزء معين في التصميم. وبدلاً من فتح أدوات برمجية مختلفة ومحاولة العثور على لون مطابق، فإن هذه الإضافة تُساعدك في الحصول عليه في غضون ثوانِِ، ما عليك سوى النقر فوق رمز الإضافة وتحديد اللون الذي تبحث عنه، ثم نسخ رمز اللون في أي مكان تريده.

4- إضافة Lifetime Software Deals

– يُوصي بها: نيكو برينس Nico Prins مؤسس Launch Space

تساعدك إضافة Lifetime Software Deals في الحصول على إشعارات فورية في الوقت الذي يتم فيه إطلاق صفقة برمجية مدى الحياة lifetime software deal أو وجود خصما على أسعار لبرامج على مواقع مثل AppSumo و StackSocial و Mighty Deals و ProductHunt أو في مجموعات خاصة على Facebook وغير ذلك.

تساعدك هذه الإضافة في توفير الوقت من خلال متابعة كل المواقع في مكان واحد والحصول إشعارات فورية فور ظهور عرض مباشر، وتوفير المال من خلال الحصول على البرامج بأسعار مميزة.

5- إضافة Dashlane

– يُوصي بها: هارش أرجراوال Harsh Argrawal مؤسس Shout Me Loud

تعتبر إضافة Dashlane من أفضل إضافات إدارة كلمات المرور، حيث يستخدمها أكثر من 8 مليون مستخدم حول العالم، وتساعدك على تخزين كلمات المرور الخاصة بك وإدارتها بأمان أثناء تصفحك للإنترنت.

تتيح لك هذه الإضافة تسجيل الدخول تلقائيا إلى مواقع الويب خلال ثوانِِ، والحصول على كلمات مرور فريدة وآمنة لكل حساب من حساباتك، كما تتيح لك مزامنة بياناتك مع جميع المتصفحات التي تستخدمها لتسهيل الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بك في أي وقت وأي مكان.

6- إضافة Right Inbox

– يُوصي بها: ديفيد كامبل David Campbell أحد أعضاء فريق Voila Norbert

تتكامل إضافة Right Inbox بسلاسة مع حساب جيميل Gmail الخاص بك وتتيح لك جدولة إرسال رسائل البريد الإلكتروني في وقت لاحق، ويمكنك من خلالها تعيين التذكيرات على المحادثات وتُعد هذه الميزة مهمة جدًا حتى لا تفقد مسار المحادثات المهمة، ويمكنك أيضًا إنشاء رسائل البريد الإلكتروني المتكررة.

قد يكون من الصعب جدولة إرسال بريد إلكتروني إلى عميل محتمل موجود في بلد آخر ليتم تسليمه في وقت مناسب، ولذلك تتيح لك هذا الإضافة إمكانية تحديد إعداد المنطقة الزمنية لوقت التسليم Timezone Support بسهولة.

7- إضافة OneTab

– يُوصي بها: اليكس يونغ Alex Yong يعمل كمراسل صحفي في موقع Small Business Trends

لا شك أن زيادة عدد التبويبات المفتوحة على متصفحك يؤثر على استهلاك الذاكرة ويؤدي إلى بطء أداء الجهاز، وهنا يمكنك اللجوء لإضافة OneTab لتحويل جميع علامات التبويب المفتوحة بمتصفحك إلى قائمة، وعندما تحتاج إلى الوصول إلى علامات التبويب مرة أخرى يمكنك إما استعادتها بشكل فردي أو جميعها مرة واحدة، وبذلك ستوفر حتى 95% من الذاكرة لأنك ستخفض عدد علامات التبويب المفتوحة في متصفح جوجل كروم Google Chrome.