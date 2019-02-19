الكشف عن قميص ذكي لـ NBA يتيح لمرتديه تغيير الإسم والرقم على الفور

فاطمة أيت طالب - دبي - تعتبر الأقمصة الرياضية وسيلة جيدة للإعلان عن الفريق واللاعب الذي تدعمه. ومع ذلك، فهناك أوقات قد لا ترغب فيها بإرتداء قميصك، مثلاً عندما تذهب إلى أحد الملاعب الرياضية المليئة بجمهور الفريق الآخر، أو عندما يخسر فريقك وتشعر بخيبة الآمل قليلاً.

ولكن في الأونة الأخيرة خلال قمة NBA All-Star Technology Summit، قام مفوض دوري كرة السلة الأمريكي، السيد Adam Silver بإستعراص قميص ذكي سيسمح للمستخدمين بتغيير فريقهم والإسم المطبوع على القميص على الفور. لم يتعمق السيد Adam Silver في التفاصيل المتعلقة بكيفية القيام بذلك، ولكن إستنادًا إلى ما يمكننا رؤيته، فيبدو أنه سيتم التحكم في هذا القميص من خلال تطبيق على الهاتف الذكي.

إذا كان علينا أن نخمن، فهناك إحتمال أن يكون القميص مزودًا بشاشة مرنة والتي تسمح بتغيير ما يتم عرضه بإستخدام التطبيق المرافق على الهاتف الذكي. وعلى الرغم من ذلك، يبدو الأمر محدودًا إلى حدٍ ما، حيث لن يتمكن المستخدمون إلا من تغيير الإسم والرقم على القميص، لذا لا يمكنك تحويل القميص إلى لون مختلف تمامًا للفريق.

لسنا متأكدين مما إذا كانت هناك خطط للبدء في بيع هذه القمصان الذكية في نهاية المطاف، ولكن سيكون من المثير للإهتمام معرفة كيف سيكون الإقبال على هذه القمصان عندما يتم طرحها للبيع. في غضون ذلك، تستكشف شركات أخرى مثل جوجل أيضًا مفهوم الملابس الذكية، ولكن هذه التكنولوجيا ليست سائدة بعد.