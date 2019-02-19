تكنولوجيا: Vivo تعلن رسمياً عن هاتف Vivo U1 بسعر يبدأ من 117 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحدث الهواتف المتوسطة تقدم من شركة Vivo اليوم في هاتف Vivo U1 الذي يأتي بتصميم النتوء العلوي waterdrop في الشاشة، مع سعر يبدأ من 117 دولار.

الكثير من الإعلانات المنتظرة لأحدث الإصدارات من الهواتف الذكية المميزة والمتوسطة خلال هذا الشهر، وشركة Vivo هي واحدة من عمالقة الصين المرتقب أن تقدم إصداراها المميز من الهواتف الذكية قريباً، واليوم تقدم إصدار أخر من الهواتف المتوسطة إلى الأسواق.

هاتف Vivo U1 يأتي بشاشة 6.2 إنش مميزة بجودة عرض HD بلس، كما تأتي الشاشة بتصميم النتوء العلوي waterdrop مع أبعاد 19:9، أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 439 المميزة بدقة تصنيع 12 نانومتر مع كرت شاشة Adreno 505، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

كما يعمل هاتف Vivo U1 بنظام تشغيل Android 8.1 Oreo مع واجهة مستخدم Funtouch OS 4.5، أيضاً تأتي الكاميرة الخلفية للهاتف بتصميم مزدوج مع مستشعر 13 ميجا بيكسل، ومستشعر أخر بدقة 2 ميجا بيكسل كما تدعم تصوير potrait.

ويضم الهاتف كاميرة أمامية مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وتدعم أيضاً تقنية التعرف على الوجه لفتح الهاتف، وفي قدرة البطارية يضم هاتف Vivo U1 بطارية 4030 mAh.

أيضاً يدعم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، كما يتميز الهاتف بقياسات 155.1 في 75.09 في 8.28مم، كما يزن 163.5 جرام.

هاتف يتوفر بنموذجين في أسواق الصين الآن، حيث يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت وسعة تخزين 32 جيجا بايت بسعر 117 دولار، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 176 دولار، مع إختيارات في الألوان المتدرجة من الأسود والبنفسجي إلى جانب الأحمر.

المصدر

اعلان

