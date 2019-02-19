الحكومة الكندية تستثمر 40 مليون دولار في شركة البلاكبيري من أجل تكنولوجيا القيادة الذاتية

فاطمة أيت طالب - دبي - ليس من الصعب تخيل أن السيارات الذاتية القيادة ستصبح هي الأساس في المستقبل. هذا ليس تطورًا مفاجئًا لأن السيارات الذاتية القيادة ستؤدي على الأرجح إلى جعل الطرق أكثر أمانًا حيث ستسير السيارات بسرعات منتظمة، وربما تكون لديها ردة فعل أسرع مقارنة بالسائقين البشريين الذين يتشتت تركيزهم في بعض الأحيان.

ومع ذلك، السيارات الذاتية القيادة ليست سائدة بعد في الطرقات العامة، مما يعني أن هناك الكثير من الفرص أمام الشركات للإستثمار في هذا القطاع. تبين أن شركة البلاكبيري مهتمة بهذا القطاع أيضًا، فقد تلقت الشركة إستثمارًا من الحكومة الكندية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي للمساعدة في تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية التابعة للشركة.

يأتي هذا الإستثمار من الصندوق الإستثماري Strategic Innovation Fund المصمم للمساعدة في تشجيع البحث والتطوير في البلاد. ووفقا لرئيس الوزراء الكندي Justin Trudeau، فقد صرح بالقول : ” السباق نحو الحصول على مكان أعلى في الإقتصاد الجديد قد بدأ بالفعل، وإذا أردنا أن نرى الكنديين يتولون زمام المبادرة، فإننا نحتاج إلى دعمهم. هذا الإستثمار سيؤدي إلى إحداث 800 وظيفة جيدة للطبقة الوسطى في كندا، ويجعل سياراتنا أكثر سلامة وأكثر أماناً، ويزيد من مكانة كندا كمركز عالمي للإبتكار “.

ومن ناحية أخرى، صرح وزير الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية، السيد Navdeep Bains بالقول : ” تحظى البلاكبيري بثقة الشركات المصنعة للسيارات في جميع أنحاء العالم لحماية العتاد والبرمجيات والتطبيقات والأنظمة من الهجمات السيبرانية. بفضل إلتزام الحكومة الكندية، أصبحنا الآن في وضع أقوى لتقديم الطلب على برنامج Blackberry QNX السليم والآمن. سنعمل معًا على تحفيز الإبتكار، وخلق فرص عمل عظيمة، وتثقيف القوى العاملة في المستقبل، وترسيخ مكانة كندا كرائد عالمي في تكنولوجيا السيارات “.