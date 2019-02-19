تقرير جديد ” يؤكد ” صدور AirPower و AirPods 2 في النصف الأول من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان عن قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower لأول مرة في العام 2017 جنبا إلى جنب مع iPhone X، ولكن لم يتم إطلاق هذا الملحق حتى الآن. كما أننا سمعنا بعض الأشياء حول سماعات الأذن اللاسلكية AirPods 2، والخبر السار هو أنه يجري إعداد هذين الجهازين ليتم إطلاقهما في الأشهر القادمة.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع MacRumors، فيبدو أن المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo واثق من أن شركة آبل ستقوم بإطلاق AirPower و AirPods 2 في النصف الأول من هذا العام. ووفقا لهذا المحلل، فهو يقول بأن سماعات AirPods 2 الجديدة ستصبح أفضل من حيث إتصال البلوتوث كما أنها ستدعم الشحن اللاسلكي مما يجعلها متوافقة مع قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower.

لم يذكر المحلل Ming-Chi Kuo أي شيء آخر عن سماعات AirPods 2، ولكننا سمعنا من قبل بأنها ستحصل على الأرجح على ميزات لمراقبة الصحة وأنها ستصل باللون الأسود كذلك. أما بالنسبة لقاعدة الشحن اللاسلكي AirPower، فقد كانت هناك شائعات تقول بأن هذا الملحق كان على أعثاب أن يتم إلغاؤه بسبب المشاكل المختلفة التي واجهتها آبل أثناء عملية التطوير.

ولكن في وقت سابق من هذا العام، كان هناك تقرير إدعى أن شركة آبل تمكنت من معالجة المشاكل التي كان يعاني منها هذا الملحق. لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد إطلاق هذه الأجهزة، ولكن يشاع بأن شركة آبل ستستضيف حدثًا في الخامس والعشرين من شهر مارس المقبل، ومن المحتمل أن تقوم شركة آبل بالإعلان عن تلك التفاصيل في هذا الحدث، إذا لم يكن مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019 رهاننا التالي.