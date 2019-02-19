تقرير جديد يقترح قدوم حاسوب MacBook Pro جديد بحجم 16 إنش وبتصميم جديد كليًا

فاطمة أيت طالب - دبي - في الماضي، كانت حواسيب MacBook Pro متوفرة بحجمين فقط، وهما 15 إنش و 17 إنش، ولكن قامت شركة آبل في وقت لاحق بالتخلي عن طراز 17 إنش وتعويضه بطراز 13 إنش. ومع ذلك، نحن على يقين من أن هناك بعض المستخدمين الذين يرغبون في رؤية نسخة 17 إنش من MacBook Pro من جديد، وفي حالة إذا كنت واحدًا من هؤلاء المستخدمين، فلدينا بعض الأنباء السارة لك.

وفقا للمحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، فهو يقول بأن شركة آبل ستقوم على الأرجح بإطلاق نسخة كبيرة الحجم من MacBook Pro هذا العام. ومن المتوقع أن يتم تزويد هذا الحاسوب المحمول الجديد بشاشة كبيرة يبلغ حجمها 16 إنش وبتصميم جديد تمامًا. هذا الأمر يبدو معقولاً حيث أن شركة آبل ظلت تحتفظ بنفس التصميم لسنوات حتى الآن، لذا فإن تحديث التصميم ليس أمرًا مستبعدًا تمامًا.

إن إختيار تزويد هذا الحاسوب المحمول الجديد بشاشة 16 إنش أمر مثير للإهتمام نظرًا لأن معظم الحواسيب المحمولة تميل إلى إستخدام شاشات بأحجام 11 أو 13 أو 15 أو 17 إنش، لذلك يبدو الحجم 16 إنش غريبًا بعض الشيء. كما يقول المحلل Ming-Chi Kuo بأن MacBook Pro الجديد يمكنه دعم ما يصل إلى 32GB من الذاكرة العشوائية. يجب أن نلاحظ بأن حواسيب MacBook Pro الحالية تدعم بدورها ما يصل إلى 32GB، على الرغم من أن هناك بعض التنازلات التي ينبغي القيام بها.

Ming-Chi Kuo كان دقيقًا في تقاريره في الماضي، لذا هناك إحتمال أن يكون محقًا في هذا الشأن كذلك. ومع ذلك، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة حتى يتم الحصول على معلومات رسمية من آبل.