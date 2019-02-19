شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكنك الاطلاع على أهم الأخبار الشائعة يوميا على LinkedIn والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة مايكروسوفت طريقة جديدة لاطلاع مستخدمى منصة LinkedIn على أهم أخبار ومحادثات أخبار مهنية ومحادثات من حولهم فى مكان واحد بالشبكة، وذلك من خلال طرح ميزة القصص بالشبكة.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فتظهر هذه التجربة الجديدة للمستخدمين قائمة بالقصص الأكثر رواجًا فى البلاد، حيث تم إطلاق هذه الميزة فى البداية فى الهند، كما أنها تعرض وجهات نظر وآراء متنوعة من أعضاء LinkedIn الآخرين على المنصة، فيما أعلنت شبكة التواصل المهنى المملوكة لشركة مايكروسوفت أن كل من هذه القصص البارزة يقوم على عرضها فريق التحرير فى LinkedIn.

وقالت لينكدإن: "على الهواتف الذكية، يتواجد حاليا أكثر من 25 فى المئة من الأعضاء، وتمامًا كما هو الحال فى تويتر، فإنه يمكن لمستخدمى تطبيق LinkedIn من الهواتف الذكية العثور على أهم أخبار اليوم من خلال الضغط داخل شريط البحث، أما على سطح المكتب، يمكن العثور عليها على الجانب الأيمن من الصفحة الرئيسية.