بدرجات الحرارة.. الأرصاد: شبورة صباحية والطقس شديد البرودة ليلا

(مصراوي):
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة شمالًا حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على كل الأنحاء والرياح شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف...
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