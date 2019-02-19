شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الإعلان عن وفاته.. عاشق لناسا يرسم تاتو للمسبار المفقود على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أحد عشاق ناسا التعبير عن حبه لوكالة الفضاء ومسبار "أوبرتيونتى روفر" بعد إعلانها عن وفاته الأسبوع الماضى، عن طريق رسم تاتو للمسبار، وإلى جانبه الكلمات الأخيرة التى أرسلها للأرض.

ونشر تشارلز فينش، وهو مؤلف من شيكاغو صورة للوشم عبر حسابه على تويتر، دون الكشف عن هوية صاحبه، وسرعان ما انتشرت الصورة عبر موقع التغريدات، لكن اكتشف عدد من المستخدمين خطأ فادح به وهو أنه يستعرض صورة لواحدة من المركبات الفضائية التابعة لناسا على سطح المريخ، والتى لا تزال موجودة وجيدة للغاية.



التاتو

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قال أحد المستخدمين: "كيف نخبره أنه حصل على وشم خاطئ؟ أشعر بالسوء بمجرد النظر إليه"، وأضاف آخر: "سيئة للغاية لقد حصلت على المسبار الخطأ".

جدير بالذكر أنه خلال الأسبوع الماضى استحوذت وكالة ناسا على عناوين الأخبار، بعد أن أعلنت مسبار المريخ، بعد 15 سنة من بقائه على الكوكب الأحمر.

وقال العلماء فى وكالة ناسا أن الرسالة الأخيرة التى تلقوها من المسبار، فى 10 يونيو 2018 وترجمت بشكل فعال إلى: "بطاريتى منخفضة وتزول الظلام".