شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسمح لمشتركى Apple Music بدعوة أصدقائهم للحصول على شهر مجانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن أبل تسعى لزيادة مستخدمى خدمة الموسيقى التابعة لها، وذلك من خلال إطلاق بعض العروض الترويجية، حيث تسعى أبل لإتاحة الفرصة للمشتركين فى خدمة Apple Music إلى دعوة أصدقائهم لها والحصول على شهر تجريبى مجاني.

ووفقا لما نشره موقع 9to5mac الأمريكى، فإن المشتركين بالخدمة الذين يرغبون فى دعوة أحد الأصدقاء للاشتراك بها، ما عليهم سوى الضغط على أحد الاشعارات التى ستصلهم لدعوة أى صديق لشهر مجانى للاستمتاع بالخدمة، إذ سيقوم الاشعار بتحويل المستخدم إلى صفحة يقوم من خلالها بتحديد من ترغب بدعوته.

وتأتى هذه الخطوة بعد أقل من أسبوع لإرسال آبل تنبيهات على هواتف المشتركين السابقين بالخدمة لدعوتهم بالحصول على ثلاثة أشهر مجانية وتجربة الخدمة مجددًا، فيما تحاول أبل رفع عدد مشتركين الخدمة الموسيقية، لكن الحقيقة أن هذه الاشعارات مخالفة لقانون متجر البرامج الذى ينص على منع ارسال أى محتوى إعلانى للمستخدمين ضمن الاشعارات الخاصة بالتطبيقات؛ لكن هذه ليست المرة الأولى التى تقوم بها الشركة.

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