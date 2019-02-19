شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تصلح ثغرة بـ"كروم" تتيح للمواقع حظر دخول المتصفحين عبر الوضع الخفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت شركة جوجل ثغرة فى متصفح كروم كانت تسمح للمواقع التحايل على وضع التصفح الخفى، إذ يمكنها معرفة المستخدمين الذين يعتمدون على ميزة التصفح الخفى، وتمنع عرض المحتوى إن دخل المستخدم عن طريقه ما يجبره على استخدام التصفح فى الوضع العادى.

ووفقا لما نشره موقع theverge الأمريكى فتعود الثغرة إلى الواجهة البرمجية FileSystem التى قدمتها جوجل عام 2010 وتتيح للمواقع إنشاء نظام ملفات افتراضى خاص بها وتخزين الملفات على جهاز المستخدم، لكن فى حال دخل المستخدم عبر التصفح الخفى فإنه يمنع قدرة المواقع على تخزين أية بيانات على جهازه وهذا يشمل ليس فقط ملفات الكوكيز أو سجلات التصفح، بل كل البيانات الأخرى.

وعن طريق هذه التقنية كانت المواقع تتحقق من وضعية الواجهة البرمجية فى حال كانت معطلة يعنى أن المستخدم يتصفح الموقع عبر الوضع الخفى، ومن هنا كانت تحجب عنه المحتوى، وقد قامت جوجل تغيير الطريقة التى تعمل بها الواجهة البرمجية المذكورة فى وضع التصفح الخفى حيث أصبحت تضع الملفات فى الذاكرة العشوائية، وعبر هذا التعديل تتمنى جوجل أن ينخفض استعمال هذه الواجهة البرمجية لإزالتها لاحقاً طالما أنها لم تلق شعبية من المواقع ولا باقى المتصفحات الكبرى.