شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apex Legends: حظر أكثر من 16 ألف لاعب بعد اتهامهم بالغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الشركة المطورة للعبة Apex Legends الشهيرة بحظر أكثر من 16 ألف لاعب قام بالغش فى اللعبة، كما طلبت من اللاعبين الإبلاغ عن أى غشاش فى الصفحة المخصصة لذلك.

ووفقا لما نشره موقع clubic الفرنسى فقد جمعت لعبة Apex Legends أكثر من 25 مليون لاعب و2 مليون لاعب مُتزامن فى غضون أسبوعين من إطلاقها، وهو ما يعنى أن عدد الاعبين الذين قاموا بالغش لا تمثل سوى عدد محدود للغاية وتستخدم الشركة Easy Anti-Cheat فى اللعبة، كما تناول التحديث بعض الأعطال مما أدى إلى تحسين الاستقرار والأداء.

وقد تم طرح أول تحديث لأبيكس ليجندز فى الأسبوع الماضى، حيث أضافت بعض الأدوات الـ Cosmetic من أجل عيد الحب إلى المتجر، بالإضافة إلى إصلاح العديد من المشكلات، ومن المنتظر أن يقوم موقع Respawn بتزويد التحديثات اليومية للمضى قدمًا بدءًا من غد الثلاثاء 19 فبراير.